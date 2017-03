Theo EnGadget, Samsung muốn bổ sung tính năng ghi hình 4K cho điện thoại để người sử dụng có thêm một lý do để nâng cấp TV lên độ phân giải cao hơn nhằm thưởng thức các nội dung độ nét cao. Ngoài ra, Galaxy Note III cũng sẽ có khả năng chơi nhạc 24 bit/192 KHz, cao hơn mức 16 bit trong dòng Galaxy hiện tại.

Đây không phải lần đầu tiên người ta nghe tin đồn về những chiếc smartphone có khả năng hỗ trợ video 4K. Trước đó, một số nguồn tin cho hay Sony Xperia Z1 cũng sẽ cho phép ghi hình với độ phân giải siêu cao.

Galaxy Note III hiện là một trong những smartphone được chờ đợi nhất ở giai đoạn nửa sau 2013. Hiện có thông tin máy sẽ có hai phiên bản màn hình 5,68 inch và 5,9 inch và cũng là smartphone đầu tiên trên thế giới có RAM 3 GB. Sản phẩm mới này vẫn dùng camera 13 megapixel như trong S4 nhưng tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS. Ngoài ra, bút S Pen cũng sẽ được cải tiến đáng kể.

Cũng trong tuần này, ảnh chụp linh kiện mặt trước của Galaxy Note III cũng xuất hiện trên trang Etradesupply. Ban biên tập trang này khẳng định điện thoại mới của Samsung có màn hình 5,68 inch. Máy vẫn giữ phong cách thiết kế như trên Galaxy S4 nhưng có viền màn hình mỏng đáng kể, chỉ khoảng 2,2 mm. Galaxy Note III sẽ trình làng tại sự kiện diễn ra ngày 4/9 ở Berlin (Đức).

Mặt trước Galaxy Note III với viền siêu mỏng.

Độ mỏng của Note III (phải) so với Note II. Máy cũng không to hơn quá nhiều so với sản phẩm hiện tại.

Cận cảnh linh kiện mặt trước. Ảnh: ETradesupply.

Những hình ảnh trên cũng trùng với ảnh do Sonny Dickson đăng trên blog.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với báo Korea Times, Lee Youg-hee, Phó chủ tịch bộ phận di động của Samsung, cũng khẳng định hãng này sẽ trình làng đồng hồ Galaxy Gear.

"Chúng tôi sẽ giới thiệu một thiết bị đeo tay mới có tên Galaxy Gear tại Berlin ngày 4/9. Gear sẽ không có màn hình dẻo linh hoạt. Nó là sản phẩm cộng sinh và làm phong phú hơn các trải nghiệm trên di động. Chúng tôi tin rằng Gear sẽ là mang đến động lực mới trong ngành công nghiệp di động", Lee Youg-hee cho hay, đồng thời nhấn mạnh họ đang sở hữu nhiều bằng sáng chế liên quan đến thiết bị đeo tay.

Theo các tin đồn trước đó, Galaxy Gear sẽ hoạt động như một phụ kiện cho các phiên bản điện thoại Galaxy thay vì là một thiết bị có khả năng nghe gọi một cách độc lập.

Theo Châu An (VNE)