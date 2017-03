Media Markt, hãng bán lẻ điện tử lớn thứ hai thế giới chỉ sau Best Buy và cũng là chuỗi bán lẻ số 1 tại châu Âu vừa tiết lộ giá bán siêu phẩm sắp ra mắt của Samsung tại Nga.

Có vẻ như mẫu phablet ăn khách thế hệ thứ 4 của đại gia di động Hàn Quốc sẽ có giá khởi điểm tương đương với các model tiền nhiệm, tức là tiếp tục nằm trong phân khúc đầu bảng.

Cụ thể, giá bán Note 4 ở Nga sẽ là 34.490 rúp, tương đương với gần 940 USD cho bản không khóa. Do giá đồ điện tử tại châu Âu và nhất là ở Nga luôn cao hơn 20-30% so với các khu vực khác, có thể dự đoán rằng giá bán quốc tế của Note 4 sẽ vào khoảng 750 USD, tức là khoảng 16 triệu VND. So với S5 khi lên kệ thì Note 4 sẽ đắt hơn tầm 100 USD nhưng hoàn toàn tuân thủ theo chính sách giá của các đời Note trước đây.

Đối với những nhà mạng có trợ giá, giá bán của Note 4 có thể sẽ lên tới 299 USD, thay vì mức 199 USD quen thuộc mà nhà mạng vẫn dành cho các thuê bao ký hợp đồng hai năm sử dụng dịch vụ. Đây là mức giá cao, song bù lại, người dùng sẽ sở hữu trong tay một thiết bị rất mạnh, sở hữu những cấu hình và tính năng cao cấp nhất hiện nay. Theo đồn đoán và các thông tin rò rỉ, Note 4 sẽ sở hữu màn hình QHD Super AMOLED 5,7 inch, vi xử lý Snapdragon 805 lõi tứ mới nhất của Qualcomm, camera 16MP có bộ ổn định hình ảnh quang học, khả năng chống nước, chống bụi và cảm biến vân tay, đo nhịp tim giống S5.

Theo kế hoạch, Note 4 sẽ chính thức trình làng trong một sự kiện đình đám do Samsung tổ chức vào 7h tối nay (giờ Việt Nam) tại Triển lãm IFA Berlin 2014. Dù thư mời không nêu đích danh Note 4 nhưng dòng nhắn nhủ "Hãy ghi lại (Note) ngày này" khiến giới thạo tin suy đoán 99% là sân khấu chính sẽ thuộc về mẫu phablet này.

Tuy nhiên, Samsung sẽ phải lường trước áp lực cạnh tranh dành cho Note 4 khi định giá mẫu phablet này ở mức 16 triệu đồng, bởi chỉ sau sự kiện ra mắt Note 4 đúng 2 tiếng đồng hồ, Sony sẽ công bố siêu phẩm đầu bảng mới của hãng này là Xperia Z3. Và đặc biệt, sau đấy chưa đầy một tuần, vào ngày 9/9 tới, iPhone 6 sẽ chính thức trình làng trong một sự kiện đặc biệt được Apple tổ chức tại Cupertino.

Theo Y Lam (VNN)