Đ ể trải nghiệm được những thay đổi, bạn cần phải cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play. Lưu ý, nếu đang sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ mặc định, bạn phải vào ể trải nghiệm được những thay đổi, bạn cần phải cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play. Lưu ý, nếu đang sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ mặc định, bạn phải vào https://facebook.com/settings?tab=language và đổi sang tiếng Anh (English).

Giờ đây, khi truy cập vào trang Facebook cá nhân, bạn sẽ thấy bức ảnh đại diện đã được đặt ở chính giữa thay vì bên góc trái. Ngay ở phần thông tin cá nhân bên dưới, Facebook sẽ tự gợi ý cho người dùng cách chỉnh sửa thông tin ra sao để bạn bè hoặc người khác nhìn thấy dễ hơn. Ngoài ra, phiên bản mới này còn bổ sung thêm tùy chọn Describe who you are để mô tả về bản thân.



Giao diện Facebook đã được thay đổi trông tinh tế và đẹp hơn. Ảnh: MH

Thay đổi cuối cùng là phần Featured Photos ở ngay bên dưới, tại đây, người dùng có thể thêm vào 5 bức ảnh đặc trưng hoặc yêu thích nhất. Bạn có thể chọn hình có sẵn trên Facebook hoặc tải lên, dễ dàng chỉnh lại theo ý thích, sau đó nhấn Save để lưu lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, người dùng Android vẫn chưa được sử dụng video làm ảnh đại diện, kể cả tính năng Live stream (truyền hình trực tiếp) như trên iPhone.

MINH HOÀNG