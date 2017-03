Ở sản phẩm dành cho gia đình, EPSON giới thiệu dòng máy New Speedy Happy Ink, đây là dòng sản phẩm kết hợp 2 yếu tố là chất lượng, giá cả và chi phí vận hành hợp lý, mực in chỉ 5.99USD/hộp, giá đã bao gồm VAT.

Có 3 máy in thuộc dòng gia đình là Stylus TX111, Stylus TX210, Stylus TX550W, cả 3 đều sử dụng hộp mực rời, chống thấm giấy, chống nhòe và không phai màu. Tích hợp nhiều chức năng như in, photocopy, scan. Tốc độ in lần lượt là 30 – 32 – 36 trang/phút. Chụp và in trực tiếp từ màn hình LCD và có nhiều khe cắm thẻ nhớ. Đặc biệt ở dòng Stylus TX550W còn có tích hợp thêm wifi cho phép chia sẻ với nhiều người sử dụng.

Ở dòng in ảnh có 2 máy in được giới thiệu là Stylus Photo T60 và Stylus PhotoTX700W. Trong đó T60 là máy in ảnh duy nhất trên thị trường có giá dưới 180USD với mực in 6 màu. Cả 2 máy đều có tích hợp phần mềm chỉnh sửa ảnh và khe cắm thẻ nhơ để in ảnh trực tiếp. Ngoài ra người dùng có thể xem ảnh trước qua màn hình LCD và có thể in trực tiếp lên bề mặt của CD, DVD.

Còn dòng sản phẩm cho văn phòng cũng có 3 loại máy in được giới thiệu đó là Stylus Office T30, Stylus Office T40W và Stylus Office TX300F. Đây là những dòng máy ảnh tiết kiệm điện, có tốc độ in thuộc vào loại nhanh nhất hiện nay là 38 trang A4/phút ( in đen trắng) và 19 đến 20 trang A4/phút (in màu). Các bản in đều kháng nước, chống nhòe và bền màu. Ngoài ra TX300F còn có ngăn tiếp giấy tự động 30 tờ và tốc độ fax 33.6 kbps.