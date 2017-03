Epson khoe công nghệ in đơn sắc có thể cho các tấm hình lớn. Ảnh: Quốc Huy.

Đây là những mẫu máy in phun đa năng, tiết kiệm chi phí. Hai model đơn sắc gồm Epson K100 và K200, bốn phiên bản in màu được hãng giới thiệu gồm ME Office 82WD, 620F, 900WD và 960FWD.

Buổi ra mắt có sự đại diện của các lãnh đạo từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan cho thấy, Epson coi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng. Theo Epson, hiện thị phần máy in laser đang chiếm 86% tại Việt Nam, trong khi dòng đơn sắc có "miếng bánh" lớn, tới 98,3%, đó là lý do mà hãng trình làng các model in trắng đen.

Tuy nhiên, sản phẩm đơn sắc của Epson theo công nghệ in phun, trong khi các model in màu sử dụng laser. "Công nghệ in phun thế hệ mới của Epson mang đến chất lượng và hiệu quả hơn hẳn các dòng máy in laser ở cùng mức giá, cho hiệu năng in ấn vượt trội với chi phí rất thấp", ông Trần Hữu Đạt, đại diện nhà phân phối Đồng Nam nói.

Mẫu máy in đơn sắc K100 có giá 145 USD, trong khi bản K200 là 199 USD, trong khi đó, các phiên bản in màu có giá từ 165 USD đến gần 300 USD.

Theo Quốc Khánh (Sohoa)