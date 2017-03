R-SIM - công cụ bẻ khoá iPhone 4S lock giúp dùng với các nhà mạng Việt Nam vừa xuất hiện.

R-SIM ra mắt, iPhone 4S lock "tung chăn"



"Đắp chăn, phủ mền" là thuật ngữ vui của giới công nghệ khi nói về những chiếc iPhone bản lock của nhà mạng nước ngoài. Nếu như các đời iPhone 3GS trở về trước baseband thấp có thể unlock mềm thì kể từ khi iOS4 ra mắt, cách làm này hoàn toàn bị vô hiệu.



Thời điểm iPhone 4 ra mắt, giới "đắp chăn" đã phải chờ hơn nửa năm mới có Gevey SIM để bẻ khoá theo phương thức ghép SIM. Giờ đây, chỉ sau 4 tháng có mặt trên thị trường, iPhone 4S đã hoàn toàn được "giải phóng" với cách làm tương tự bằng một thiết bị có tên R-SIM.



Bằng các thao tác cắt, ghép SIM của nhà mạng Việt Nam vào vi mạch của R-SIM, chỉ sau vài phút, iPhone 4S lock đã có thể mở khoá để thực hiện nghe gọi bình thường, thậm chí là sử dụng 3G với chất lượng sóng tương đối tốt.



Anh Quốc Minh, thành viên diễn đàn Tinhte cho biết: "Cứ tưởng iPhone 4S phải chờ ít nhất nửa năm như iPhone 4, ai dè vài tháng đã unlock được rồi, biết thế ôm hàng lock để bán kiếm lời".



Với chi phí cho R-SIM vào khoảng 1,4 triệu đồng, đối với người dùng iPhone 4S lock không phải là chi phí lớn bởi khi mua các thiết bị này từ nhà mạng, chi phí đầu vào chỉ từ 199 USD (xấp xỉ 4,1 triệu đồng) và "bùng" hợp đồng 2 năm cam kết sử dụng dịch vụ viễn thông. Vậy là tính ra chưa đến 6 triệu đồng đã có iPhone 4S sử dụng.



Tuy nhiên, theo anh Tiến Dương, dân buôn iPhone kỳ cựu chia sẻ: "Không ăn thua gì đâu cậu ơi, trừ phi có người quen xách về không công còn lại thì iPhone 4S lock hiện nay bán ra trên thị trường đều xấp xỉ 12 triệu, mua thêm R-SIM nữa là thành gần 14 triệu rồi, trong khi bản Quốc tế chỉ hơn 15 triệu mà được bảo hành 12 tháng".



Tham khảo giá thị trường cho thấy, trước thời điểm xuất hiện R-SIM để unlock, giá iPhone 4S lock dao động từ 10,8 triệu đến 11,5 triệu đồng/máy. Sau khi xuất hiện SIM unlock, các chủ hàng đồng loạt đẩy giá tăng nhẹ lên 10% nhưng sức mua cũng không tăng là bao.

Giá iPhone 4S lock giảm nhưng vẫn không đủ kích cầu thị trường.

Hồi đầu tháng, một tín hiệu vui nữa là việc iOS5 trên iPad 2, iPhone 4S đã hoàn toàn được jailbreak để cài các ứng dụng "lậu" dễ dàng nhưng xem ra nó lại chỉ có tác dụng ngược khi giá iPhone 4S lại lảo đảo rớt gần 1 triệu, từ 16,8 triệu xuống 15,8 triệu đồng tính tới thời điểm này.



Hàng nhiều, tiêu thụ chậm



Nhìn nhận chung về thị trường iPhone năm nay, đa số chủ hàng đều đánh giá là sức mua dưới mức tưởng tượng. Thời điểm trước và sau Tết Âm lịch đáng lý là khoảng thời gian tiêu thụ suôn sẻ nhất thì ngược lại các dòng iPhone 4S bán rất chậm.



Anh Đức Huy, chủ hàng điện thoại phố Bà Triệu cho biết: "Hàng của nhà mạng nhiều và năm nay việc Apple phân phối tới các thị trường gần Việt Nam như HongKong, Hàn Quốc, Singapore cũng nhanh hơn nên không có hiện tượng cháy hàng như iPhone 4 năm ngoái, do đó rất khó găm hàng, đẩy giá".



Ghi nhận từ VietNamNet thì iPhone 4S chính hãng của VinaPhone vẫn tiêu thụ khá đều do giá bán thấp hơn so với Viettel, có lúc địa điểm giao dịch VinaPhone tại một số tuyến phố lớn cũng cháy hàng chính hãng. Trong khi đó, phiên bản iPhone 4S Viettel đủ mọi dung lượng lúc nào cũng sẵn hàng và thậm chí là giao tận nơi khi đặt mua qua điện thoại.



Sau Tết, thị trường xuất hiện thêm các phiên bản của thị trường Hàn Quốc với giá bán giảm gần 2 triệu, xấp xỉ 15,1 triệu cho iPhone 4S bản 16GB Quốc tế và chỉ 16,5 triệu bản 32GB, được bảo hành tại cửa hàng 12 tháng.



Việc thị trường xuất hiện SIM unlock cho các bản iPhone 4S khoá cũng không khiến lượng cầu tăng thêm là bao bởi theo ghi nhận từ các chủ đầu nậu đánh hàng R-SIM, sức tiêu thụ cũng rất chậm.



Với giá bán R-SIM khoảng 1,4 triệu, nhiều người dùng vẫn còn tâm lý chùng chình chờ giảm giá bởi theo quy luật của Gevey SIM năm ngoái, chỉ sau 2 tháng, giá bán của công cụ này đã giảm tới 50% cũng như công nghệ tối ưu hơn, và dĩ nhiên kịch bản với R-SIM chắc chắn cũng tương tự.



Hiện tại, R-SIM chỉ mới hỗ trợ cho các phiên bản khoá mạng của nhà mạng GSM như AT&T, Orange, Vodafone..., còn với các nhà mạng CDMA như Sprint, Verizon thì chịu chết bất kể iPhone 4S của các nhà mạng này là y hệt về mặt phần cứng. Theo các chủ hàng và bản thân nhà cung cấp R-SIM thì sang tuần tới sẽ tiếp tục ra mắt R-SIM 2 hỗ trợ cho các dòng máy lock của nhà mạng CDMA, nhưng cũng cho biết là sẽ không nhập về nhiều bởi lượng cầu không cao.

Phiên bản iPhone 4S Quốc tế giá cũng giảm theo từng tuần.

Khi được hỏi liệu có mua bản iPhone 4S lock và mở khoá bằng R-SIM, anh Đoàn Linh, một "tín đồ iPhone" cho biết: "Không biết quan điểm những người trót 'ôm' bản lock ra sao nhưng tôi nói 'KHÔNG' với loại hàng này bởi rủi ro cao do không thể nâng cấp firmware một cách thoải mái cũng như đối mặt với việc sóng yếu hay các trục trặc về nghe gọi do phương pháp ghép SIM thủ công".



Nhận định về sức cung/cầu của thị trường trong vài tháng tới, đa phần đều cho rằng sẽ giảm dần lượng hàng nhập của iPhone 4S để dồn sức cho các sản phẩm mới ra mắt trong Quý II và Quý III năm nay. Theo dự đoán từ nhiều phía, giá iPhone 4S trong tháng tới sẽ còn giảm khoảng 10%, nhất là sau khi iPad 3 ra mắt hoặc Samsung Galaxy S III bắt đầu xuất hiện.

Theo Vương Long (VNN)