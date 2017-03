(PLO) - Chỉ còn vài ngày là đến sự kiện thường niên của Apple, nơi công ty sẽ ra mắt thiết bị mới, hệ sinh thái phần cứng cũng thay đổi… Đó là lí do tại sao bạn không nên mua bất cứ sản phẩm gì của Apple ở thời điểm hiện tại.

Với MacBook, nhiều tin đồn cho thấy Apple đã bắt đầu nhen nhóm ý định chuyển đổi từ cổng Lightning sang USB Type-C. Nếu điều này trở thành sự thật, người dùng có lẽ sẽ phải bỏ thêm tiền để mua cáp chuyển đổi và tốn ít thời gian để làm quen với việc này.





Việc chuyển sang sử dụng cổng USB Type-C khiến người dùng và các nhà sản xuất phụ kiện bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhiều người tin rằng, Apple sẽ cho ra mắt ít nhất hai phiên bản gồm iPhone 7 (4,7 inch) và iPhone 7 Plus (5,5 inch) với phần cứng cao cấp, đồng thời làm mới lại Apple Watch và MacBook. Nếu các thiết bị không hỗ trợ cổng cắm tai nghe 3.5 mm, người dùng chắc chắn sẽ được tặng thêm bộ chuyển đổi.

Thế hệ iPhone mới rất có thể sẽ sử dụng cổng USB Type-C thay cho cổng Lightning quen thuộc, điều này giúp đẩy nhanh quá trình sạc, đồng thời giảm bớt những rắc rối liên quan khi người dùng phải mang theo quá nhiều thiết bị ngoại vi (cục sạc, dây cáp cho Android, iPhone, iPad…)





Apple đã gửi lời mời đến các trang tin công nghệ và một số đối tác truyền thông, đồng thời tiết lộ địa điểm tổ chức sự kiện ra mắt sẽ là Bill Graham Civic Auditorium. Thư mời duy nhất chỉ có dòng chữ “See you on the 7th” đầy ẩn ý và sẽ diễn ra vào khung giờ quen thuộc.

Với những tin đồn bị rò rỉ, người dùng nên hạn chế mua sắm các sản phẩm của Apple cho đến khi sự kiện ra mắt sản phẩm kết thúc.

