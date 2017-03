Theo nguồn tin từ các trang công nghệ, Panasonic đang chuẩn bị cho ra mắt phiên bản DSLR Micro Four Thirds thứ ba với tên gọi GF1. Chưa đầy một năm mà hãng này đã tung ra liên hai phiên bản Micro Four Thirds, Panasonic một mặt cho thấy quyết tâm theo đuổi thị trường không đối thủ này, mặt khác muốn nhắm tới mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với phiên bản Micro Four Thirds đầu tiên của Olympus, phiên bản E-P1 vốn cũng tốn khá nhiều giấy mực và có vẻ nổi trội hơn đợt ra mắt của Panasonic GH1 hồi đầu năm nay.

Không chịu thua kém vẻ ngoài gọn gàng của E-P1, phiên bản GF1 thậm chí sẽ còn nhỏ gọn hơn với đèn flash dạng pop-up được giấu ở cạnh trên bên trái (tương tự như của Canon SX200 IS), một điểm ưu việt hơn so với Olympus E-P1. Tuy nhiên, phiên bản này cũng sẽ vẫn không có khung ngắm quang và khả năng quay phim AVCHD chỉ còn 720p thay vì Full HD như trên GH1. Thêm vào đó là một khe giao tiếp ở vị trí khá kỳ quái, phía trên ngay sau khe cắm đèn flash chưa biết sẽ được dùng vào mục đích gì. Theo trang Digital Phorography Interface thì có vẻ như đó sẽ là khe đọc vân tay như trên máy tính xách tay. Tuy nhiên, phải chờ đến ngày ra mắt thì thông tin về khe giao tiếp kỳ quái này mới chính thức được xác nhận.

Các thông tin cấu hình cũng như cảm biến và ngày ra mắt đều vẫn đang trong vòng bí mật, nhưng dựa vào bức ảnh phiên bản mới được lan truyền trên mạng thì GF1 sẽ được ra mắt cùng với hai ống kính cố định, một với tiêu cự 20 mm và một ống macro tiêu cự 45 mm.