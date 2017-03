Do chậm trễ ra thị trường, chiếc di động mạnh về đồ họa First Else đến từ Israel đã bị tạm dừng và sẽ không có ngày ra thị trường.

First Else mạnh về đồ họa. Ảnh: Engadget. Dự án trị giá 40 triệu USD của Emblaze đã phải tạm dừng. Trong thông cáo báo chí phát ra hôm nay, công ty này cho biết, First Else đã phải thất hẹn bởi quá chậm trễ trong việc ra mắt. Hội đồng quản trị của hãng đã quyết định tạm dừng và chuyển hướng sang nghiên cứu thiết bị khác. First Else là mẫu di động chạy trên nền tảng ALP máy sử dụng vi xử lý TI OMAP 3430, đồ họa mạnh ngang iPhone 3GS, Nokia N900 hay Samsung Omnia HD, máy có màn hình cảm ứng 3,5 inch, camera 5 Megapixel, đầy đủ các kết nối hiện đại. Thiết bị này được giới thiệu từ tháng 11/2009 và tiếp tục được trưng bày tại CES 2010. Theo Thanh Hằng (Sohoa)