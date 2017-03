Model với giao diện hình quạt ấn tượng. Ảnh: Pocket-lint.

Hôm qua, nhà sản xuất Emblaze Mobile ra chiếc chiếc smartphone mới chạy trên nền tảng Access Linux Platform (ALP)mang tên First Else. Máy sử dụng vi xử lý TI OMAP 3430, đồ hoạ mạnh mẽ tương đương iPhone 3GS, Nokia N900 hay Samsung Omnia HD. Thiết bị này còn ấn tượng với màn hình cảm ứng điện dung LCD rộng 3,5 inch, độ phân giải 854 x 480 pixel.

Máy ảnh 5 Megapixel của First Else có thể quay video ở độ phân giải 480p, 30 hình/giây. Máy sử dụng kết nối đầy đủ từ HSDPA đến EDGE.

Nền tảng ALP mà First Else sử dụng theo chuẩn mực của LiMo, hỗ trợ cài được các ứng dụng Java và Palm OS cổ điển. Máy được trang bị một giao diện riêng mang tên ELSE Intuition với hình sẻ quạt độc đáo.

Bên cạnh đó, hãng cũng đang tiến hành giới thiệu một gian ứng dụng và các dịch vụ nội dung giải trí đa phương tiện đi kèm. Bộ phần mềm lập trình cho các nhà phát triển SDK sẽ xuất hiện vào quý II/2010.

Emblaze Mobile là một nhà phát triển Access Linux Platform từ nhiều năm qua, hãng có trụ sở tại Israel.

Theo Giang Thy (Sohoa)