Sử dụng điện thoại. ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lương tiêu thụ này tăng 10% so với quý trước, đem lại mức doanh thu lên tới 3 tỷ USD.



Đây là kết quả điều tra của Tập đoàn GFK, một trong năm công ty lớn nghiên cứu thị trường toàn cầu.



Báo cáo điều tra thị trường của GFK chỉ rõ mức tăng trưởng kinh doanh trên chủ yếu là nhờ vào sự tăng trưởng của lượng điện thoại thông minh khi có tới 3,4 triệu chiếc điện thoại thuộc loại này được bán ra, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 22% so với tháng trước.



Doanh thu thu được từ các điện thoại thông minh đạt khoảng 1,47 tỷ USD./.

Theo Huy Bình (Vietnam+)