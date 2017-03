Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trang digitimes ngày 9/8 đưa tin trong nghiên cứu của mình, hãng khảo sát Displaybank (Hàn Quốc) cho biết doanh số bán tivi LCD trong quý hai năm 2011 tăng 13% so với năm ngoái do giá bán giảm.



Sự giảm giá quy mô lớn ở mặt hàng LCD cũng ảnh hưởng đến tivi plasma, khiến thị trường này giảm 3% doanh số. Tình trạng tivi plasma ế ẩm ở Bắc Mỹ và châu Âu cũng góp phần vào sự sụt giảm này.



Displaybank cho biết các nhà cung cấp tivi trên thế giới đã hạ thấp mục tiêu về doanh số của họ, trong khi đó triển vọng toàn cầu của tivi LCD đã được điều chỉnh xuống 200 triệu chiếc trong năm 2011, dù vẫn tăng 11% so với năm ngoái.



Samsung Electronics vẫn là hãng cung cấp tivi LCD hàng đầu thế giới trong quý vừa qua, chiếm 17% thị trường. LG Displays và Sony nắm giữ lần lượt 13% và 11% của thị phần.



Ngoài ra, Displaybank cho biết tỷ lệ thâm nhập thị trường của tivi LCD đèn nền LED đạt 39%. Tuy nhiên, tổng doanh số của loại tivi này không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà cung cấp do sự tiêu thụ chậm chạp ở nhiều nơi trên thế giới, khiến tivi LCD CCFL giá thấp hơn vẫn duy trì được thị phần./.

