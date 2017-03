Sự tăng trưởng của smartphone đang gia tăng với tốc độ kinh ngạc. (Ảnh: Internet)

Nhà phân tích Carolina Milanesi thuộc Gartner nói doanh số bán smartphone trong quý I năm 2010 tăng gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ năm 2006.Tốc độ tăng trưởng này giúp smartphone chiếm 17,3% tổng doanh số bán điện thoại di động trong quý I (54,3 triệu smartphone trên tổng số 314,6 triệu di động), so với 13,6% của cùng kỳ năm 2009.Những hãng được hưởng lợi lớn nhất từ đà tăng trưởng mạnh mẽ của smartphone là các công ty thao túng toàn bộ phân khúc này, trong đó có hệ điều hành, phần cứng và các dịch vụ, như Research in Motion (sản xuất Blackberry) và Apple (sản xuất iPhone).Về cuộc chiến hệ điều hành cho smartphone, Gartner cho biết Symbian kết thúc quý I với 24 triệu chiếc, tương đương 44% thị phần, tiếp đến là RIM chiếm 19,4% thị phần với 10,5 triệu chiếc.Hệ điều hành iPhone OS đạt gần 8,4 triệu trong quý I với thị phần 15,4% và kế đến là Android với 5,2 triệu chiếc chiếm thị phần 9,6%. Windows Mobile OS chỉ đạt 3,76 triệu chiếc tương đương 6,8% thị phần, giảm xuống từ 10% của quý I năm 2009./.