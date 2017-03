Doanh số điện thoại di động (ĐTDĐ) bán ra trên toàn thế giới trong quý II đạt 265 triệu sản phẩm, tăng 4,7% so với quý trước. Doanh số bán quý II tăng chủ yếu nhờ đạt doanh số cao ở khu vực Trung Đông và Mỹ Latin, nhưng vẫn giảm 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

“Thị trường đang chạm đáy”, bà Tina Teng, chuyên gia phân tích của iSuppli nhận xét. “Chúng tôi nhận thấy lượng đặt hàng tăng và 5 nhà sản xuất gốc đã xác thực điều này”.

Lượng hàng tồn kho đã giảm và các nhà máy xác nhận tỷ lệ sản phẩm được dùng tăng, Tina Teng cho biết thêm.

Doanh số ĐTDĐ bán ra trong năm 2009 vẫn được dự đoán sẽ giảm 9,9%, xuống còn 1,1 tỷ sản phẩm. Đây là năm giảm đầu tiên trong vòng 8 năm gần đây.

Tuy nhiên, iSuppli dự báo tình hình sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm 2009, với mức tăng 6% trong quý III và 8,3% trong quý IV.

5 hãng bán được nhiều ĐTDĐ nhất

Nokia Oyj vẫn giữ được vị trí số 1 với 103,2 triệu sản phẩm bán ra, tuy nhiên đã giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Hãng đang phải chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thiết bị smartphone của Samsung, Research in Motion Ltd và Apple.

Samsung Electronics giữ vị trí thứ 2, là hãng sản xuất ĐTDĐ hoạt động hiệu quả nhất năm nay. Doanh số bán ra của Samsung tăng 14%, lên 52,3 triệu sản phẩm, nhờ liên tục cập nhật sản phẩm mới cho các dòng ĐTDĐ của hãng.

“Có hai phân khúc sản phẩm có doanh số bán ra đang tăng rõ rệt, là smartphone và điện thoại giá rẻ”, bà Teng nói.

Vị trí thứ 3 thuộc về LG Electronics, với doanh số bán ra tăng mạnh ở khu vực Trung Đông và Mỹ Latin. Thành công của điện thoại màn hình cảm ứng giúp doanh số bán ra của LG tăng 7,6% so với quý trước, lên 29,8 triệu sản phẩm. LG đã tăng một bậc trong bảng xếp hạng.

Motorola Inc và Sony Ericsson lần lượt xếp vị trí thứ 4 và 5.

Doanh số bán ra của Motorola giảm gần một nửa, xuống còn 14,8 triệu sản phẩm trong khi doanh số bán ra của Sony Ericsson cũng giảm tới 43,4% so với quý I, xuống còn 13,8 triệu sản phẩm.