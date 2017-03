Pre 3 được phân phối ở châu Âu chỉ một ngày trước khi HP quyết định ngừng sản xuất các dòng thiết bị di động chạy trên nền tảng webOS. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ, người dùng tại Đức, Anh và Pháp có thể mua máy không khóa (unlock) với màn hình cảm ứng 3,58 inch độ phân giải 480 x 800 pixel, vi xử lý lên tới 1,4 GHz, camera 5 megapixel tự động lấy nét, có thể chụp ảnh và quay video HD.

Theo PC Magazine, Pre 3 đã được tiêu thụ hết sạch ở Đức "một cách kỳ diệu". Thông thường, không ai muốn mua một sản phẩm sắp bị khai tử bởi nó sẽ không được hỗ trợ, cập nhật, nâng cấp về sau. Tuy nhiên, trước chính sách xả hàng mạnh mẽ của HP, thiết bị webOS bỗng trở thành "hàng hot" và dù chưa có số liệu chính thức, thị phần của nền tảng này bỗng nhiên tăng đáng kể.

Cuối tuần qua, hãng bán lẻ BestBuy thực hiện chương trình hạ giá đầu tiên cho máy tính bảng TouchPad, trong đó phiên bản 16 GB có giá chỉ 100 USD (giảm tới 300 USD) còn bản 32 GB là 150 USD (so với giá gốc là 500 USD). Đến sáng thứ hai, mọi sản phẩm được bán hết veo qua mạng dù chỉ vài ngày trước đó, Best Buy lên tiếng phàn nàn rằng núi hàng HP chiếm quá nhiều diện tích trong kho của họ khi mới tiêu thụ được 25.000 trong số 270.000 máy TouchPad nhập về.

Không riêng Best Buy, thiết bị giảm giá này đang trở thành mặt hàng ăn khách nhất trên Amazon. Website bán hàng của HP cũng gặp sự cố do cư dân mạng đổ xô truy cập tìm kiếm cơ hội mua hàng giá hời cũng như túc trực chờ tới đợt hạ giá tiếp theo. Tuy nhiên, mỗi đợt này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, do đó "bạn phải chuẩn bị để hành động thật nhanh" theo lời khuyên của CNet.

