Bada là một trong nhiều nền tảng mà Samsung cài đặt trên điện thoại thông minh của mình. Xuất hiện từ năm ngoái, hệ điều hành này đã có đợt ra quân rầm rộ với các phiên bản như Wave S8500, Wave II... tuy nhiên, sự lên ngôi của Android gần đây khiến hãng ít ra mắt các model chạy Bada hơn.

Bada 2.0 là nền tảng được giới thiệu đầu năm nay. So với phiên bản cũ, phần mềm được được cải tiến về hiệu năng cũng như thêm các ứng dụng mới. Dòng Wave sử dụng giao diện TouchWiz, do đó, rất khó để nhận ra sự khác biệt nếu nhìn vào màn hình Home, các icon khi so với các bản Android từ Samsung.

Smartphone Samsung Wave M. Ảnh: Hà Mai.

Mẫu Wave M thiết kế nhỏ gọn với vỏ ngoài bằng nhựa màu đen, đây là một trong ba chiếc smartphone chạy Bada 2.0 cùng với Wave 3 và Wave Y. Máy dùng màn hình cảm ứng TFT 3,65 inch, chuẩn kích thước ít được các dòng smartphone sử dụng. Máy có cấu hình bình thường, dùng chip lõi đơn 832 MHz, bộ nhớ trong chỉ có 150 MB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài microSD 32 GB.

Chiếc điện thoại được tích hợp các tính năng như ChatON cho phép gửi tin nhắn tức thời mà không cần phải đăng nhập. Ứng dụng Hub 2.0 hỗ trợ tin nhắn, e-mail và kết nối với các mạng xã hội.

Ngoài ra Wave M vẫn có những tính năng giải trí cơ bản như xemphim, nghe nhạc, chụp hình quay phim, xem YouTube... Máy cũng có khả năng kết nối DLNA giúp điện thoại kết nối với các thiết bị khác để chia sẻ âm thanh và hình ảnh.

Hình ảnh Samsung Wave M tại TP HCM:

Phụ kiện của máy gồm tai nghe, sạc, cáp kết nối và thẻ nhớ.

Wave M dùng màn hình kích thước 3,65 inch.

Cạnh trên.

Cạnh dưới máy.

Nút nguồn.

Phím điều chỉnh âm lượng.

Trang bị camera 5 chấm.

Dùng pin 1350 mAh.

Bố trí hai nút bấm cảm ứng cùng một nút cứng bên dưới.

Giao diện chính của máy.

Chạy hệ điều hành Bada phiên bản 2.0.

Các ứng dụng chính.

Theo Hà Mai (VNE)