Điện thoại chạy Windows Phone 8 của Nokia.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)



Nokia đã chứng nhận với website Wmpoweruser rằng đó chính là smartphone mẫu do họ phát triển. "Nó có kiểu dáng to và dày vì chứa nhiều linh kiện đặc biệt để dễ dàng cập nhật và chỉnh sửa", Nokia cho biết.Thiết bị này được Microsoft trình diễn với hệ điều hành mới nhất Windows Phone 8. Trước đó, khi giới thiệu Windows Phone 7, hãng phần mềm đã mượn các sản phẩm do Samsung, Asus sản xuất.Ngoài Nokia, HTC cũng được cho là đang phát triển 3 điện thoại chạy Windows Phone 8 mang tên Rio, Accord và Zenith. Tất cả đều sử dụng chip đa nhân, màn hình 4 inch trở lên cùng các kết nối Wi-Fi, HSPA và NFC.Nền tảng Windows Phone 8 được Microsoft công bố ngày 20/6 với nhiều thay đổi quan trọng so với phiên bản cũ như hỗ trợ chip đa nhân, nhiều độ phân giải màn hình, thẻ nhớ ngoài và cải tiến camera, giao diện. Các điện thoại chạy hệ điều hành này sẽ được xuất xưởng vào mùa thu hay muộn nhất là trước Giáng sinh.