Các sản phẩm trong chuỗi này bao gồm One S, One X và One V. HTC One S được cho là sẽ chạy hệ điều hành Android 4.0 chạy bộ vi xử lí lõi kép Snapdragon S4 tốc độ 1,5 GHz. Máy sẽ trang bị màn hình hiển thị 4,3 inch Super AMOLED độ phân giải qHD, camera mặt sau 8 megapixel có khả năng quay video 1080p.

HTC One V được thiết kế cho nhu cầu giải trí với màn hình Super AMOLED kích thước 3,7 inch có lớp kính Gorilla Glass bảo vệ mặt ngoài. Máy cũng sẽ chạy Android 4.0 Ice Cream Sandwich với vi xử lí lõi kép Qualcomm tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB, camera mặt sau 5 megapixel có khả năng quay video HD 720p và tích hợp âm thanh Beats Audio.

Theo thông tin được biết thì chiếc HTC Ville trước đây sẽ xuất hiện dưới cái tên khác là HTC One S còn chiếc điện thoại lõi tứ cao cấp nhất Endeavor sẽ được gọi là HTC One X. Nếu thành hiện thực đây chắc chắn là một sự lựa chọn thương hiệu thú vị cho những điện thoại thông minh của HTC trong năm 2012. Cái tên gợi nhớ cho chúng ta về chiếc Hero hồi năm 2009, một trong những chiếc Android đầu tiên đạt nhiều thành công. Chiếc lược trong năm 2012 của HTC sẽ tập trung vào chất lượng sản phẩm, nâng cao độ tin cậy và cung cấp các dịch vụ cạnh tranh liên quan đến âm nhạc, phim ảnh, đồng bộ trực tuyến.

Trong thời gian qua, đã nhiều thông tin về chiếc HTC One X bị rò rỉ. Lần đầu tiên là thông qua một hình ảnh “lộ diện” hồi tháng 11 với cái tên HTC EDGE. Tiếp theo là tuần trước, một bản RUU (ROM Update Utility) đã cung cấp một số hình ảnh chụp màn hình và thông số kỹ thuật. Trong báo cáo tài chính, CEO của Nvidia, ngài Jen Hsun Huang đã khẳng định việc những chiếc điện thoại lõi tứ đầu tiên sẽ được ra mắt tại MWC năm nay và sẽ được phát hành vào tháng 3.

Chiếc điện thoại 4 nhân đầu tiên thế giới của HTC sẽ được ra mắt tại MWC

Chiếc điện thoại đầu bảng này sẽ sử dụng bộ xử lý Tegra 3 lõi tứ 1,5 GHz với RAM 1 GB và màn hình Super LCD 4,7 inch độ phân giải 720p gói gọn trong một thân hình mỏng 10 mm. Dung lượng bộ nhớ theo máy khá lớn đạt 32 GB và dung lượng pin cũng ấn tượng với 1800 mAh. Máy được trang bị máy ảnh chính 8 megapixel và một máy ảnh phụ 1.3 megapixel dành cho gọi điện video. Qua hình ảnh, chúng ta có thể thấy máy sử dụng những nút chức năng trên màn hình thay vì sử dụng nút vật lý thông thường.

Về phần mềm, máy sẽ sử dụng phiên bản Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich với giao diện HTC Sense 4.0 được nâng cấp tinh tế hơn và tiện lợi hơn. HTC One X sẽ là một trong số những chiếc điện thoại lõi tứ đầu tiên được giới thiệu trên thị trường, vượt qua các nhà sản xuất khác như Apple và Samsung. Như những mẫu điền thoại cao cấp gần đây của HTC thì máy cũng được trang bị công nghệ âm thanh độc quyền, tai nghe của Beats và sẽ có thêm kết nối 5 chân cho dock kèm loa ngoài, có thể là cũng được gắn mác Beats. Các kết nối khác gồm có Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0 và cả NFC.

Với một phần cứng có thể nói là tốt nhất hiện nay, HTC One X được trông đợi sẽ mang đến thành công cho nhà sản xuất Đài Loan khi được đặt trong một hệ sinh thái toàn diện.

