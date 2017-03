Bộ đôi điện thoại Kin "yểu mệnh".

Trong tuần trước, Microsoft khiến cả thế giới công nghệ choáng váng khi tuyên bố “khai tử” Kin, điện thoại giải trí dành cho giới trẻ.

Chỉ 6 tuần sau khi ra mắt hoành tráng, Kin đã không còn được chào bán tại thị trường Mỹ. Gã khổng lồ trong lĩnh vực phần mềm cũng đã hủy kế hoạch trình làng những mẫu điện thoại Kin tại các nước châu Âu vào cuối năm nay. Về nội bộ công ty, nhóm phát triển Kin sẽ được điều động sang làm việc cùng với nhóm Windows Phone 7.

Kin xuất hiện với 2 phiên bản, One và Two - là “thành quả” sau thương vụ mua lại công ty Danger hồi đầu năm 2008 của Microsoft. Danger là công ty hỗ trợ công nghệ cho các dòng điện thoại SideKick của T-Mobile. Sản phẩm “yểu mệnh” này được Microsoft bí mật sản xuất với tên mã Pink với nhiều hy vọng sẽ tạo ra một dấu ấn trên thị trường di động.

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra khi Kin bị “chết yểu”. Trong đó, giải thuyết có phần thuyết phục nhất chính là do một chiến lược marketing yếu kém cùng với sự chậm cập nhật xu hướng thị trường của giới trẻ ngày nay. Lý do nữa là Microsoft chưa có một gian hàng trực tuyến App Store như Apple và giá bán và gói dịch vụ đắt đỏ (cước phí 30 USD/tháng khi sử dụng dịch vụ của Verizon). Tất cả những điều này đã dẫn đến một hậu quả tất yếu là doanh số thấp.

Chỉ 2 ngày trước khi Kin bị “khai tử”, Verizon đã giảm giá phiên bản Kin One xuống từ 49,99 USD xuống còn 29,99 USD, và phiên bản Kin Two từ 99,99 USD xuống còn 49,99 USD. Giá bán ban đầu của Kin Two đắt ngang ngửa với các phiên bản Droid Eris của HTC và thậm chí còn đắt hơn cả Palm Pre Plus và HTC Touch Pro2.

Một sai lầm nữa là Microsoft đã không sử dụng một hệ điều hành cụ thể nào cho Kin. Phần mềm cài đặt trên dòng điện thoại này không phải là Windows Phone 7 và cũng chẳng phải là Windows Mobile 6.x, mà là sản phẩm lai giữa 2 công nghệ này.

Và kết quả là không ai muốn chi tiền ra mua Kin - một thất bại không ai ngờ trước. Microsoft đã mất hết kiên nhẫn vì đã phải rót hàng triệu USD để phát triển và quảng cáo cho sản phẩm này cuối cùng lại đổ ra sông ra bể.

Đây có thể xem là một bài học xót xa cho Microsoft, dạy cho gã khổng lồ này phải biết chính xác họ muốn gì khi sản xuất ra một chiếc điện thoại. Thất bại này đã khiến điện thoại Windows Mobile mất điểm ít nhiều. Apple và RIM đều đã có chỗ đứng riêng của mình, còn Google với hệ điều hành mã mở Android cũng đã có tầm ảnh hưởng riêng với các “bom tấn” Droid của Motorola. Giới công nghệ tỏ ra nghi ngờ sự thành công của dòng điện thoại Windows Phone 7 được hứa hẹn sẽ ra mắt thị trường trong 5 tháng tới.

Sự xuất hiện của Windows Phone 7 liệu có giúp Microsoft che mờ được “người con” yểu mệnh Kin hay không? Liệu Microsoft có còn vấp phải sai lầm trong cách tổ chức chiến lược di động? Câu trả lời sẽ xuất hiện ngay khi Windows Phone 7 được trình làng.

Theo Linh Khôi (Dân trí /PCWorld)