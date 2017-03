Điện thoại của HTC đã bắt đầu được sử dụng các game độc quyền trên PlayStation Mobile của Sony.

PlayStation Mobile là ứng dụng cho phép người dùng smartphone Android có thể chơi được nhiều tựa game độc quyền, thậm chí có một số game được thiết kế dành riêng cho các nền tảng console PlayStation của Sony. Thỏa thuận hợp tác giữa Sony và HTC có từ giữa năm nay, tuy nhiên, tới nay những model cao cấp chạy Android 4.1 của hãng Đài Loan mới bắt đầu được phép tải về PlayStation Mobile.

Theo thông báo từ Sony, có tổng cộng tất cả 6 model của HTC sẽ được cấp phép sử dụng PlayStation Mobile, bao gồm: One X+, One X, One XL, Evo 4G LTE và cả One S lẫn One V. Để chạy được ứng dụng chơi game độc quyền này, yêu cầu đặt ra là thiết bị phải có Android 4.1, bởi vậy One V vẫn là model duy nhất chưa chắc chắn có thể sử dụng được PlayStation Mobile.

Hiện tại, kho game PlayStation Mobile đang có khoảng gần 20 game khác nhau, tất cả đều là các sản phẩm được cung cấp độc quyền trên thiết bị của Sony và một số đối tác được cấp chứng nhận tương thích. Các tựa game này dành cho Android, nhưng không xuất hiện trên kho ứng dụng Play Store của Google.

Theo Mỹ Anh (VNE)