Với kiểu dáng độc đáo bởi bao da ở ngoài, bên trong là một lớp pin dự trữ. Khi hết pin chính, máy sẽ tự động chuyển sang dùng pin phụ trên bao da. Thời lượng pin dự trữ ở ngoài là 12 giờ. Đây là một điểm rất độc đáo của E83.

Hkphone E83 đang được coi là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng thích xem TV miễn phí.

E83 được thiết kế khá đơn giản với bộ bàn phím khá to, khoảng cách từ các phím cũng cách xa nhau. Màn hình 262k màu hiển thị tốt các chương trình TV, vừa di chuyển vừa xem TV màn hình cũng không ảnh hưởng nhiều. Phông chữ hiển thị rất to và rõ, giúp cho những khách hàng mắt kém cũng dùng rất dễ dàng. Đặc biệt, loa của E83 to, khi nghe nhạc bằng loa ngoài, E83 vẫn cho âm thanh tốt và trong dù ở mức âm lượng cao.

Hkphone E83 có hai màu là nâu đen, và ánh vàng và được bảo hành một năm và được bán trên hệ thống showroom của HKphone trên toàn quốc.

(Theo Sohoa - Nguồn: Hkphone)