Thông tin báo này có được là từ "một số nhân viên Facebook và một vài kỹ sư đã được các nhà tuyển dụng Facebook tiếp cận". Những người này cho biết công ty đã thuê 7 cựu kỹ sư phần cứng và phần mềm từng tham gia phát triển iPhone và iPad. Một trong số đó kể rằng Mark Zuckerberg hẹn gặp ông và thắc mắc khá nhiều về quy trình phát triển điện thoại. Những câu hỏi đó không đơn giản là vì tò mò bởi CEO này hỏi rất chi tiết như là tại sao loại chip đó lại được sử dụng.

Điện thoại Facebook có thể trình làng năm tới.

Tháng 11/2011, trang All Things D đưa tin Facebook chọn HTC xây dựng điện thoại tích hợp mạng xã hội cho họ với tên Buffy. DigiTimes cũng nói HTC đang hợp tác cùng Facebook trong một dự án smartphone mà họ sẽ công bố vào quý III/2012. HTC trước đó đã tung ra 2 điện thoại có riêng một phím Facebook là ChaCha (Status) và Salsa.

Facebook không khẳng định hay bác bỏ bài báo của The New York Times nhưng nhắc lại lời giải thích họ từng nói với All Things D: "Mục tiêu di động của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi nghĩ mọi thiết bị sẽ tốt hơn nếu trở nên 'xã hội' (social) hơn. Chúng tôi đang hợp tác với các nhà mạng, nhà sản xuất phần cứng, hệ điều hành và phát triển ứng dụng nhằm mang đến những trải nghiệm social mạnh mẽ nhất tới mọi người trên toàn cầu".

Thay vì chỉ tập trung vào một mảng như trước, các công ty công nghệ đang nghĩ nhiều hơn đến việc xây dựng một hệ sinh thái phần cứng - phần mềm - nội dung - phân phối. Chẳng hạn, Amazon không chỉ bán sách và các mặt hàng trực tuyến, họ có thêm máy tính bảng Kindle Fire để giúp việc mua bán đó trở nên thuận tiện hơn. Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới, do đó việc họ muốn có một điện thoại tích hợp sâu mạng này cũng là điều dễ hiểu.

Tương tự, Google cũng không còn chỉ là hãng dịch vụ Internet nữa. Với việc hoàn tất quá trình sáp nhập Motorola Mobility tuần qua, họ đã chính thức trở thành một công ty phần cứng. Hãng này cũng đang nhiệt tình quảng bá cho dự án hấp dẫn là kính tương tác Project Glass. Mới đây, CEO Larry Page đã đeo kính lên sân khấu trong một sự kiện ở Anh. Tại đó, nhà đồng sáng lập Google bấm nút trên kính để chụp ảnh những người đang quay phim và chụp ảnh ông.

CEO Google chụp ảnh với kính tương tác.

Hãng này còn đăng lên Google+ loạt ảnh và video do Project Glass ghi lại, trong đó người chụp có thể giơ 2 tay ra phía trước mà không cần giữ máy ảnh như thông thường vì Project Glass được điều khiển bằng giọng nói. Tuy nhiên, thời điểm sản phẩm này được bán trên thị trường vẫn trong vòng bí mật.

Theo Châu An (VNE)