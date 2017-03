Tuy nhiên, đến thời điểm này, thị trường ĐTDĐ 3G vẫn chưa thực sự khởi sắc.

"Dế" 3G giá rẻ: chưa đáp ứng được thị trường

Hiện nay trên thị trường có khoảng 70 model ĐTDĐ hỗ trợ mạng 3G và số lượng đang ngày càng tăng với tốc độ nhanh hơn trước. Tuy nhiên, hơn 2/3 số lượng sản phẩm trên thuộc dòng cao cấp, có mức giá từ 5 triệu đồng trở lên. Do đó, không đáp ứng được nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam.

Một số nhà sản xuất đã và đang phát triển những dòng sản phẩm hỗ trợ 3G với giá rẻ. Gần đây nhất, Nokia tung ra model hỗ trợ mạng 3G có giá chỉ 2 triệu đồng – 2730 và được đón nhận khá nồng nhiệt. Đây là model hỗ trợ mạng 3G có giá rẻ nhất hiện nay trên thị trường. Ngoài khả năng kết nối 3G máy còn trang bị một số tính năng giải trí cơ bản như: camera 2Mpx, hỗ trợ quay video, nghe nhạc MP3, kết nối Bluetooth,…

Anh Phụng, chủ hệ thống Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết: “Cùng là dòng phổ thông, nhưng model 2730 có số lượng bán vượt xa nhiều model có mức giá rẻ hơn như 2720, 2630, 2760,… Nguyên nhân là do 2730 tích hợp thêm tính năng hỗ trợ kết nối 3G".

Bên cạnh đó, Samsung, Sony Ericsson cũng có khá nhiều mẫu điện thoại tích hợp 3G giá mềm như L700 (2.200.000đ), U800 (2.530.000đ), F400 (2.680.000đ), S7330 (2.890.000đ); Sony Ericsson C702i (3.400.000đ), G700 (3.200.000đ),… Tuy nhiên, những mẫu trên vẫn chưa thực sự tạo được ấn tượng đối với người tiêu dùng.

Trong khi các thương hiệu lớn đang ngày càng bành trướng thì hầu hết các thương hiệu nhỏ hiện vẫn chưa có những mẫu điện thoại tích hợp 3G.

Theo khảo sát chung, người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ kỳ vọng 3G mang lại những dịch vụ tiên tiến như video call, Mobile TV, Mobile Internet,… Giới kinh doanh cũng kỳ vọng qua đó thị trường điện thoại 3G sẽ bùng nổ trong tương lai không xa. Nhưng với số lượng sản phẩm 3G giá rẻ ít ỏi như hiện nay khó có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Hàng cao cấp chiếm đa số

Với số lượng ít, người tiêu dùng thực khó tìm được một mẫu điện thoại 3G giá rẻ. Do đó, hầu hết những sản phẩm 3G đang bán chạy hiện nay thuộc tầm trung - cao cấp. Theo thống kê của hệ thống Thegioididong.com và Viễn Thông A, thị phần của các sản phẩm smartphone đang có chiều hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây, chiếm khoảng 7 - 10%, tăng 30% so với các tháng đầu năm.

Ở tầm trung cấp bán chạy nhất là Nokia E63 (4.650.000đ), cao cấp hơn là “đàn anh” E71 (6.950.000đ). Có thiết kế tương tự nhau, E71 và E63 là hai mẫu “hot” nhất từ khi ra đời đến nay. Nhờ thay lớp vỏ kim loại của E71 bằng vỏ nhựa, và lược bớt một vài tính năng, E63 có giá mềm hơn, phù hợp với nhiều người dùng phổ thông.

Samsung thì vừa tung ra “chú dế” 3G tích hợp bàn phím QWERTY – B7320 có giá gần 5 triệu đồng. Máy có thiết kế mỏng cùng bàn phím QWERTY đầy đủ giúp việc soạn thảo văn bản và thực hiện các ứng dụng văn phòng một cách nhanh chóng. B7320 sử dụng hệ điều hành Windows Mobile 6.1, camera 3,2 Mpx,…

Người đồng hương của Samsung là LG góp mặt vào thị trường 3G với model LG KF750 và KM900. KF750 có thiết kế khá sành điệu với kiểu nắp trượt sang trọng, vỏ bằng hợp kim Carbon, màn hình rộng 2,4 inch, tích hợp camera 5MPx,… và giá mềm (4,5 triệu), do đó được nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới nữ yêu thích. KM900 thì sang trọng hơn với màn hình cảm ứng 3 inch, camera 5Mpx, kết nối 3G với tốc độ truyền tải dữ liệu HSDPA 7,2Mbps,… Đây là chiếc điện thoại được coi là đối thủ của iPhone với giá khá mềm, chỉ khoảng 7 triệu.

Sony Ericsson cũng không thua kém khi có khá nhiều mẫu góp mặt trong phân khúc này như Sony Ericsson W595 (4.440.000đ), T700 (3.690.000đ), C903 và gần đây là T715 (4.790.000đ). Chiếc điện thoại 3G mới của Sony Ericsson – T715 có thiết kế dạng trượt chắc chắn, kết nối 3G với tốc độ truyền tải dữ liệu HSDPA, camera 3,15Mpx, hỗ trợ quay video, FM,…

Ngoài ra, hầu hết các sản phẩm PDA của HTC, Acer,… đều tích hợp khả năng kết nối 3G như HTC Magic (11,4 triệu), Diamond2 (12 triệu); Acer M900 (12,8 triệu), F900 (11,9 triệu),… Với mức giá trên, những chú dế này khá kén chọn người dùng.

"Giá máy 3G cao so với thu nhập của tôi..."

Mặc dù đã có nhiều sản phẩm “đỉnh” cũng như nhiều điều kiện để phát triển nhưng thị trường ĐTDĐ nói chung và ĐTDĐ 3G nói riêng trong thời gian vừa qua chưa thực sự khả quan. Chị Hiền, quản lý siêu thị tại một hệ thống lớn cho biết: “Khách hàng mua điện thoại cao cấp chủ yếu là những người có tiền, họ mua vì thích kiểu dáng và tính năng đa phương tiện của máy hơn là vì máy tích hợp 3G. Hiện cũng có một số người mà chủ yếu là giới trẻ hỏi thăm các dòng máy hỗ trợ mạng 3G. Tuy nhiên, với đối tượng này thì giá cả là một vấn đề cần quan tâm”.

Một người tiêu dùng chia sẻ: “Nghe thông tin về mạng 3G tôi cũng cảm thấy hay hay nhưng chưa có ý định thay điện thoại để sử dụng công nghệ này. Một phần là do chưa biết chi phí để sử dụng dịch vụ trên của các mạng như thế nào. Mặt khác tôi nghĩ trong thời gian đầu chất lượng của dịch vụ chưa chắc tốt. Ngoài ra, chi phí để mua một máy có hỗ trợ 3G cũng còn khá cao so với thu nhập của tôi. Do đó, phải chờ thêm một thời gian nữa để xem tình hình như thế nào”.

Có thể thấy, thị trường ĐTDĐ 3G đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan nhưng việc phát triển mạnh hay không còn tùy thuộc vào chất lượng dịch vụ viễn thông và giá thành của sản phẩm.