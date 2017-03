1. Force Touch

Không cần nói quá nhiều về công nghệ này, Force Touch (FT) là một trong những tính năng độc đáo đã từng được Apple tích hợp lên smartwatch đầu tiên của hãng – Apple Watch. Cho những bạn chưa biết, Force Touch là công nghệ nhận biết lực nhấn mạnh/nhẹ, được tích hợp vào màn hình của thiết bị di động. Những thiết bị tích hợp FT có thể “biết” được thao tác chạm vào màn hình của bạn với nhiều lực nhấn khác nhau.

Để cho các bạn dễ hình dung về công nghệ độc đáo sẽ được trang bị trên chiếc iPhone sắp ra mắt, sau đây là một vài ví dụ về ứng dụng của Force Touch.

Nếu như trước đây, để xem và chỉ đường trên các ứng dụng bản đồ, chúng ta phải mất từ 2 đến 3 thao tác tìm địa điểm, chọn vị trí, dò đường,… thì với công nghệ Force Touch, bạn chỉ cần chạm mạnh vào bản đồ, ngay lập tức sẽ được dẫn đường tới nơi bạn vừa lựa chọn. Rất nhanh và tiết kiệm thời gian đúng không?

Một số nguồn tin rò rỉ còn cho biết ứng dụng nghe nhạc trên iOS sẽ có khả năng thêm nhanh bài hát vào Playlist (Danh sách chơi nhạc) thông qua thao tác nhấn mạnh, hoặc tiến hành cuộc gọi đến bất kì địa chỉ liên lạc nào chỉ bằng thao tác nhấn vào ID người cần gọi.

Nếu quả thật Force Touch được tích hợp vào iPhone 6s, chắc chắn sẽ mở ra tương lai cực kì tươi sáng cho những ứng dụng và trò chơi trên iOS, đồng thời mở ra “chân trời” mới cho tất cả những lập trình viên yêu thích nền tảng đầy màu sắc này.

2. Camera 12Mpx – Khả năng quay video 4K

Thật sự, đối với nhiều fan hâm mộ Táo khuyết, camera 8Mpx không đổi từ thời iPhone 5 đến nay, đã khiến cho không biết bao nhiêu người cảm thấy “tủi thân” khi cặp kè với những đứa bạn sử dụng smartphone Android với số “chấm” lên đến 2 chữ số.

Nhưng việc đó sẽ sớm được chấm dứt, bởi vì nhiều người đang rất tin tưởng vào nâng cấp đáng giá về camera của siêu phẩm iPhone sắp tới. Chiếc iPhone 6s hứa hẹn sẽ trang bị camera 12Mpx, với chất lượng ảnh cải thiện và độ chi tiết cao hơn so với những thiết bị tiền nhiệm. Ngoài ra ống kính này còn có khả năng quay video slow-motion ấn tượng với thông số 240 khung hình/s với độ phân giải 4K (chiếc iPhone 6 chỉ quay 240fps/s với độ phân giải 720p, iPhone 5s chỉ có thể quay với 120fps/s). Chỉ những thông tin trên thôi mà đã khiến biết bao tín đồ công nghệ háo hức rồi. Hy vọng đêm mai, Apple sẽ không khiến mọi người phải thất vọng.

3. Bộ VXL Apple A9 mạnh mẽ, và, tuyệt vời nhất, Ram 2GB

Khả năng quản lí đa nhiệm từ lâu đã trở thành thương hiệu của nền tảng iOS. Tất nhiên, quản lí thôi vẫn là chưa đủ, người dùng ngày càng có những đòi hỏi và yêu cầu cao hơn về khả năng chạy song song nhiều ứng dụng, thậm chí chia đôi màn hình để sử dụng 2 ứng dụng cùng một lúc (vốn đã được giới thiệu như một phần của nền tảng iOS 9 sắp ra mắt). Lúc này mặt hạn chế của những thiết bị có bộ nhớ Ram hạn hẹp như iPhone 5/5s/6/6 Plus bắt đầu bộ lộ ra. Apple cần những thay đổi cần thiết để đáp ứng những nhu cầu này, và việc tích hợp đến 2GB Ram trên chiếc iPhone 6s sẽ giúp thiết bị này nhanh chóng lọt vào top những sản phẩm smartphone tốt nhất ở thời điểm nó ra mắt.

Ngoài ra, bộ xử lí A9 hứa hẹn sẽ nhanh hơn 25% về tốc độ xử lí và 50% về khả năng đồ họa so với đàn anh A8, nhưng vẫn sẽ tiết kiệm năng lượng tới 50% so với con chíp cũ A7 !!! Nếu những số liệu trên là chính xác, thì chiếc iPhone 6s thật sự là một “con quái vật” về phần cứng, đủ sức lật đổ bất cứ chiếc smartphone nào đang có mặt trên thị trường. Lí do của những con số ấn tượng này, nằm ở tiến trình 14/16nm FinFET cực kì hiện đại, vốn đã được Samsung tích hợp trên chiếc Samsung Galaxy Note 5 mới ra mắt.

Mọi người đều rất háo hức chờ đợi đến rạng sáng ngày 10/09, để có thể thêm một lần nữa, chứng kiến Apple “lật đồ” tất cả những kỉ lục mà chính hãng này đã dày công xây dựng nên. Mọi thông tin mới nhất về chiếc Apple iPhone 6s sẽ sớm được cập nhật trên trang công nghệ KNS, các bạn nhớ đón xem nhé.

TRẦN SƠN