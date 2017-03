Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Liên doanh giữa hai công ty này có tên là 2Dfacto ngày 12/1 sẽ khai trương một cửa hàng sách trực tuyến với 20.000 đầu sách trong thời gian ban đầu dành cho những người sử dụng điện thoại thông minh và thiết bị đọc sách điện tử do NTT Docomo tiếp thị, và trong vài tháng sau đó, số lượng đầu sách sẽ được mở rộng lên 100.000.



2Dfacto hiện cũng đang đàm phán với nhà bán lẻ trực tuyến sách in và chuỗi hiệu sách Maruzen và Bunkyodo của DNP để hợp sức xây dựng một dịch vụ bán các ấn phẩm kỹ thuật số và ấn phẩm in.



Dự án trên sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng đọc được cùng một cuốn sách điện tử trên nhiều thiết bị./.