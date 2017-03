Đĩa Blu-ray của phim Avatar 3D bắt đầu được phát hành thông qua Panasonic. Ảnh: Panasonic.

Nguồn nội 3D Blu-ray còn quá ít chính là một trong những nguyên nhân khiến cho người dùng còn chưa thực sự mặn mà với việc mua TV 3D ở thời điểm hiện tại. So với giữa năm, hiện nay số lượng các bộ phim 3D trên Blu-ray đã tăng đáng kể tuy nhiên phần lớn trong số đố vẫn là các sản phẩm hoạt hình, được xây dựng hoàn toàn bằng kỹ xảo đồ họa như Cloudy with a Chance of Meatballs hay Monster vs. Allien.

Trong khi đó, bộ phim 3D đình đám Avatar lại khiến người sở hữu TV 3D sốt rột chờ đợi khi chưa chính thức phát hành phiên bản 3D Blu-ray.

Tuy vậy mới đây, Panasonic cho biết họ sẽ là nhà phát hành bộ phim Avatar Blu-ray 3D đầu tiên tại thị trường Mỹ. Hãng sẽ phát hành một gói phụ kiện 3D Ultimate Pack bao gồm 2 kính 3D chuyên dụng cho TV 3D của hãng và một đĩa phim Blu-ray Avatar 3D với giá gần 400 USD. Ngoài ra, những khách hàng tại Mỹ đã mua TV 3D hãng như VT20, VT25, GT25 series hay đầu Blu-ray 3D DMP-BDT100 cũng sẽ được gửi tặng một bản phim Avatar Blu-ray 3D.

Nhiều người đã rao bán riêng đĩa Avatar 3D trên Ebay với giá từ 200 cho tới trên 300 USD. Ảnh:Engadget.

Trong khi đó, trên các trang mua bán trực tuyến như Ebay và Amazon, đĩa phim Blu-ray Avatar 3D cũng được khá nhiều người rao bán với các mức giá khác nhau từ 200 cho tới trên 300 USD. Ở phiên bản 3D Blu-ray này, Avatar cũng được bổ sung thêm những thước phim "mới", vốn từng bị cắt bỏ trong phiên bản 3D công chiếu ngoài rạp hồi đầu năm.

Theo Ngân Lê (Sohoa)