(PLO) – Còn nhớ vào khoảng thời gian 2012 – 2014, khoảng thời gian được xem là niên đại mới của làng công nghệ bởi sự ra đời của Google Glass. Tuy nhiên, ngay bây giờ bạn sẽ phải “Say Goodbye to it”.

Năm 2014 có thể nói là năm của niên đại công nghệ mới, khi mà các hãng như Samsung, Google, Apple và hàng loạt các hãng công nghệ khác đua nhau đưa ra những sản phẩm như Kính thông minh, vòng đeo tay thông minh, đồng hồ thông minh…Tuy nhiên tất cả điều dừng lại bởi sự hạn chế từ phần hiển thị hình ảnh.

Một thiết bị tưởng như chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng đang được phát triển ở Pháp. Thực chất đây là một vòng đeo tay thông minh, chạy hệ điều hành Android cho phép bạn thao tác ngay trên chính da tay của mình. Ngạc nhiên hơn nữa khi giao diện của nó gần như giống hệt trên những chiếc smartphone hay tablet khoảng 5 inch chứ không phải là phiên bản Android Wear với nhiều hạn chế.



Sản phẩm có tổng cộng 10 màu sắc lựa chọn và 2 phiên bản 16GB/32GB

Cicret Bracelet cũng có thể là một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Nó được trang bị một máy chiếu pico cùng 8 cảm biến từ xa. Thiết bị này không cần kết nối với những chiếc smartphone hay máy tính bảng khác mà vẫn có thể hoạt động độc lập do có thể được thiết kế thêm khe thẻ SIM. Bạn vẫn có thể vuốt chạm, tương tác bình thường với thiết bị này như những thiết bị Android khác. Nhờ 8 cảm biến tầm xa mà chiếc vòng có thể xác định được chính xác các thao tác của bạn và thực hiện chúng.

Bạn chỉ việc lắc cổ tay mình là màn hình sẽ hiển thị lên và bạn có thể nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là chơi game mà không cần đến những chiếc smartphone như trước đây. Với khả năng gọi điện, nhắn tin, Cicret Bracelet đã tiến gần đến khả năng của một chiếc smartphone.

Tuy nhiên theo một số thông tin khác, Công ty Wall of Fame hiện vẫn chưa thể đi vào sản xuất hàng loạt sản phẩm do vướng vào chi phí và phát triển ứng dụng nhắn tin bảo mật đa nền tảng với một kinh phí khá lớn. Điều này đang được phía Công ty Wall of Fame cha đẻ của Cicret Bracelet tiến hành đàm phán để đạt được thỏa thuận sản xuất hàng loạt cho sản phẩm này.

Trần Lâm – Theo PhoneArena



Nếu Cicret Bracelet có thể đi vào sản xuất, chi phí bán lẻ mong đợi vào khoảng 475 USD (Khoảng 10 triệu đồng). Thông số kỹ thuật được dự đoán gần như giống với các thiết bị smartphone tầm trung với: cảm biến gia tốc, thẻ nhớ micro sd, micro USB, Bluetooth, Wi-Fi, LED, Bộ nhớ 16GB hoặc 32GB, 10 màu tùy chọn, và có thể là một thẻ SIM nên Cicret Bracelet có thể hoạt động như một điện thoại di động độc lập.