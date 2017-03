MG8000 có hai phiên bản dành cho máy Canon và Nikon.

Mẫu đèn flash cao cấp của Nissin được trưng bày tại triển lãm Photokina 2012 gây nhiều ngạc nhiên với khả năng chịu nhiệt cao và công suất hoạt động ổn định. Thiết bị này được giới thiệu có thể chụp liên tiếp tới 1.000 kiểu mà không bị quá nóng cũng như giữ nguyên số guide number trong suốt quá trình. Extreme MG8000 có hai phiên bản bao gồm một hỗ trợ trên hệ thống E-TTl/E-TTL II trên máy ảnh Canon và i-TTL trên máy ảnh Nikon. Sản phẩm có thể dùng kết hợp với đèn flash có sẵn trên máy ở cả hai chế độ Master hoặc Remote (Slave).

Điểm đặc biệt nhất trên Extreme MG8000 là khả năng chịu nhiệt cao mà ít có loại đèn flash nào trên thế giới hiện nay có được. Thiết bị có hệ thống tấm thông gió tản nhiệt bằng hợp kim nhôm, thấu kính Fresnel có khả năng chịu nhiệt lên tới 700 độ C (nếu là nhựa thì chỉ có thể chịu tối đa là 100 độ C). Trong khi đó, ống đèn bên trong cũng được làm bằng thạch anh với khả năng chịu nhiệt 1.700 độ C thay vì chỉ 600 độ C như thủy tinh thông thường.

Sản phẩm có thể chụp liên tục 200 kiểu đầu tiên với thời gian hồi sau mỗi kiểu là 3 giây và sau đó giảm còn từ 5 đến 7 giây. Extreme MG8000 cũng sử dụng 4 pin tiểu gắn trong nhưng để đạt được công suất tối đa và giữ được số Guide Number trong suốt quá trình chụp, người dùng cần một bộ kích điện ngoại vi là PS300 bán kết hợp. Thiết bị này có dung lượng pin là 3.300 mAh và có thể sạc điện nhiều lần cũng như sử dụng cùng lúc cho hai thiết bị đèn khác nhau. Theo thử nghiệm nhanh thì ngay cả khi sử dụng bộ kích điện ngoại vi này, đèn flash vẫn cần được gắn cả pin thì mới có thể hoạt động.

Bộ kích điện ngoại vi PS300 đi kèm giúp thiết bị chụp 1.000 kiểu liên tục.

MG8000 có số guide number 40-60 m ở ISO 100, màn hình hiển thị màu, đầu flash có thể nghiêng, khả năng điều khiển không dây, TTL cho Nikon và Canon và cổng kết nối ngoài. Thiết bị này có thể chuyển tốc độ xuống 1/128 giây hoặc zoom từ 24 – 105 mm. Nếu thời gian nạp 3 giây là không đủ nhanh, người dùng cũng có thể cắm điện trực tiếp để tăng nhanh hơn.

Nissin Extreme MG8000 có giá bán tại Việt Nam là 14,5 triệu đồng trong khi bộ kích điện đi kèm là PS300 có giá 7,8 triệu đồng.

Theo Tuấn Hưng (VNE)