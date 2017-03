Dell Streak và slogan mới của Dell lộ diện qua một số bức ảnh quảng cáo. Ảnh: Engadget.

Hôm nay, trang tin Engadget công bố một số bức ảnh quảng cáo thương mại được cho là của Dell Streak màn hình 7 inch. Những hình ảnh này giới thiệu đầy đủ khả năng của máy như trò chơi, mạng xã hội, khả năng kết nối Internet, chương trình đọc sách Blio, giao diện Stage UI tương tự như trên Dell Streak 5.

Ngoài giới thiệu chiếc máy tính bảng với tên gọi Dell Streak 7, Dell cũng cho thấy sẽ sử dụng một khẩu hiệu khác trong thời gian tới là "You can tell it's Dell" (Bạn có thể nói đó là Dell).

Cũng như model 5 inch, Dell Streak 7 sẽ chạy trên hệ điều hành Android nhưng chưa rõ phiên bản nào. Máy nhiều khả năng sẽ được ra mắt tại triển lãm CES 2011.

Hội chợ công nghệ CES 2011 (Consumer Electronics Show) diễn ra từ 6 đến 9/1/2011 tại Las Vegas, Mỹ.

Ảnh quảng cáo bị lộ của Dell Streak 7

Hình ảnh Dell Streak 7 và slogan mới của Dell.

Streak 7 sẽ chạy Android.

Model này có giao diện Stage UI giống với bản 5 inch.

Với màn hình 7 inch, Streak sẽ có kích thước tương tự Galaxy Tab, máy tính bảng của Samsung.

Streak 7 có thể ra mắt tại triển lãm CES 2011 sắp tới.

Theo Minh Phương - Ảnh: Engadget (Sohoa)