Doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến bảo mật Theo ông Nguyễn Tử Quảng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng, BKIS có sẵn sản phẩm phần mềm chống virus cho điện thoại di động. Hiện phần mềm này đang được chạy trong phòng thí nghiệm và khi thị trường có nhu cầu sẽ sẵn sàng cung cấp. Còn theo thông tin từ MobiFone, mạng này dự kiến sẽ phát miễn phí phần mềm chống virus cho khách hàng 3G, căn cứ trên điểm khách hàng trung thành hay khuyến mãi theo từng gói dịch vụ. MobiFone đang nghiên cứu đến khả năng hợp tác với các nhà phân phối để cài sẵn các phần mềm chống virus, chống lấy cắp cơ sở dữ liệu cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, MobiFone đang nghiên cứu để phát các thẻ chống virus cho khách hàng tự cài khi sử dụng các dịch vụ 3G. Mới đây, đại diện Trung tâm Ứng cứu máy tính Việt Nam cũng khẳng định đơn vị này sẽ đưa ra quy trình để quản lý về mặt an toàn thông tin mạng và các nhà cung cấp dịch vụ di động 3G sẽ phải có trách nhiệm với dịch vụ và phải công bố chuẩn về an toàn thông tin của mình.