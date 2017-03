Bộ đôi di động Kin của Microsoft.

Dịch vụ KIN onlince Studio của đã bỏ hết các hỗ trợ cơ bản. Verizon sẽ không còn bán ra hai chiếc di động mang thương hiệu Microsoft trong thời gian tới.

Kin One và Kin Two ra mắt tháng 4 năm ngoái, chưa đầy hai tháng sau, Microsoft tuyên bố dừng dự án. Tuy nhiên, sau đó, Kin lại tiếp tục được phát triển trên mạng Verizon với tên gọi Kin One và Kin Two.

Đây là hai thiết bị giá rẻ, hướng tới các tính năng kết nối mạng xã hội của người dùng trẻ, bộ đôi này có bàn phím QWERTY, kiểu dáng gọn gàng.

Microsoft mới đây đã phát hành Windows Phone 7, nền tảng xuất hiện trên 10 mẫu di động và đã có mặt trên thị trường.

Theo Thanh Hằng (Sohoa)