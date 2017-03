Nếu như iPhone 4 của Apple là mẫu điện thoại được nói tới nhiều nhất năm qua, thì sự bùng nổ của Android với các phân khúc khác nhau được điểm tên qua HTC Desire, Samsung Galaxy S, Motorola Milestone hay LG Optimus One. Năm 2010 cũng chứng kiến sự xuất hiện của các nền tảng mới như Bada, Windows Phone 7 và nhiều đổi mới trên phân khúc camera phone với cái tên Nokia N8.

Tại thị trường Việt Nam, phân khúc smartphone đang mở rộng và được các thương hiệu lớn quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, nhóm hàng bán chạy nhất vẫn là di động tầm trung, phổ thông và giá rẻ. Các thiết bị thương hiệu Việt, di động QWERTY, cảm ứng trên dưới 3 triệu đồng ngày một nhiều hơn. Trong đó, sự có mặt của Nokia C3 từ nửa sau của năm được xem là điểm nhấn trên cả số lượng bán ra lẫn tín hiệu của người dùng.

Dưới đây là đề cử 10 mẫu di động xuất sắc nhất của năm 2010. Những sản phẩm này đại diện cho các xu hướng khác nhau và tạo được tiếng vang trong thị trường điện thoại.

Apple iPhone 4

Dù bị chê nhiều, nhưng iPhone 4 vẫn mang lại thành công cho Apple.

Bên cạnh những cải tiến như khả năng quay phim HD, thiết kế siêu mỏng, màn hình Retina độ nét cao, sự xuất hiện của iPhone 4 năm qua còn đi kèm với những scandal "đình đám". Đầu tiên là màn "lộ hàng" trước ngày ra mắt, sau đó là các sự kiện về lỗi ăng ten.

Tuy nhiên, vượt lên tất cả, iPhone 4 vẫn là chiếc smartphone có doanh số ấn tượng nhất của năm. Model nối tiếp ba phiên bản đi trước tiếp tục gây "sốt" với từng đoàn ngoài xếp hàng chờ đợi từ Mỹ đến châu Âu, châu Á trong ngày ra mắt.

HTC Desire

Desire là mẫu smartphone tốt của làng di động năm qua.

Năm 2010 chứng kiến sự bứt phá của các mẫu di động chạy hệ điều hành Android, trong đó HTC là một thương hiệu điển hình. Desire được ra mắt đầu năm tại MWC, mẫu smartphone này hội tụ đầy đủ các tính năng từ chip xử lý mạnh, giao diện đồ họa đẹp mặt cùng khả năng xử lý ổn định, pin bền.

Desire cũng là model mở ra một giai đoạn mới cho di động Android với sự cải tiến về thiết kế, giao diện. Tuy không được nhắc tới nhiều, nhưng model này luôn nằm trong các top sản phẩm có đánh giá tốt của các trang công nghệ năm qua.

Samsung Wave





Samsung Wave có giá tốt những sở hữu nhiều trang bị.

Tham gia sản xuất hầu hết các hệ điều hành đang có trên thị trường, nhưng Samsung vẫn giới thiệu thêm một nền tảng mới của riêng mình với tên gọi Bada. Wave S8500 là mẫu di động đầu tiên chạy phần mềm này với nhiều thay đổi đáng chú ý.

Wave được định vị ở phân khúc tầm trung nhưng với các trang bị cao cấp: màn hình Super AMOLED rực rỡ, chip xử lý 1GHz, khả năng kết nối đầy đủ cũng như hệ điều hành được chú trọng cho người Việt.

Samsung Galaxy S

Galaxy S tiêu biểu cho khả năng xử lý đồ họa trên di động.

Giống như Desire, Galaxy S của Samsung đánh dấu sự thành công của thương hiệu Hàn Quốc trên phân khúc smartphone chạy Android năm qua. Ngoài màn hình Super AMOLED 4 inch, khả năng quay phim HD, Galaxy S đã mang tới một cuộc chạy đua về khả năng đồ họa với chip xử lý mạnh mẽ. Đây là di động tiêu biểu của năm với xu thế cải thiện khả năng giải tiếp qua màn hình cho người dùng.

Motorola Milestone

Milestone của Motorola thành công bởi sự ổn định.

Xuất hiện trên thị trường giữa năm với giá hơn 10 triệu, Milestone không có cấu hình khủng như chip 1GHz, quay phim HD, nhưng nhanh chóng lọt vào top những smartphone bán tốt ở thị trường Việt Nam trên cả phân khúc chính hãng lẫn xách tay.

Thiết kế mỏng nhưng vẫn mang tới bàn phím QWERTY đầy đủ, màn hình rộng và hệ điều hành Android chạy ổn định, Milestone đã làm thay đổi số phận của Motorola. Đây là phiên bản chạy GSM của Droid, model cũng thành công vượt trội trên đất Mỹ.

Nokia N8

Nokia N8 với máy ảnh cảm biến lớn nhất trong các camera phone hiện nay.

Giống như iPhone 4, Nokia N8 đã gây nhiều tranh cãi trong cộng động người dùng smartphone. Tuy nhiên, với bề dày thương hiệu và khả năng tiếp thị tốt của hãng, N8 hiện là chiếc di động không còn hàng để bán trên cả hai phân khúc xách tay lẫn chính hãng.

Với máy ảnh 12 Megapixel, cảm biến lớn ngang bằng camera kỹ thuật số, N8 được xem là chiếc di động chụp ảnh tốt nhất hiện nay. Bên cạnh đó, thiết bị còn có kiểu dáng nam tính, quay phim khá, màn hình đẹp, tuy vậy giao diện màn hình của Symbian^3 là điểm gây tranh cãi về sự đổi mới.

HTC HD7

HD7 với giao diện mới lạ của Windows Phone 7.

Chỉ mới bán ra và chưa tạo được chú ý trên thị trường, HD7 là mẫu di động đại diện cho Windows Phone 7 đáng chú ý nhất ở Việt Nam hiện nay. Sở hữu màn hình 4,3 inch, kiểu dáng kế thừa HD2, chiếc smartphone này còn gây ấn tượng bởi giao diện độc đáo của Microsoft với các tấm icon lớn, khả năng xử lý, đi vào các tính năng giải trí hoàn toàn mới lạ.

Nokia C3

Nokia C3 tiêu biểu trong phân khúc giá thấp.

Bắt đầu bán ra từ tháng 8 với một chương trình bán hàng giảm giá hoành tráng, Nokia C3 nhanh chóng tạo được dấu ấn và trở thành mẫu di động "ăn khách" trên thị trường. Ngoài ra, đây cũng là thiết bị tiêu biểu cho phân khúc phổ thông, nhóm di động có doanh số mạnh nhất tại Việt Nam.

Nokia C3 có giá trên dưới 3 triệu, máy có kiểu dáng của dòng E-series, thiết kế nam tính, hỗ trợ Wi-Fi, cho phép tham gia kết nối mạng xã hội và chat tốt.

LG Optimus One

Optimus One với thiết kế tốt và chạy Android 2.2.

Sự thành công của di động Android năm qua một phần nhờ các nhà sản xuất đã hạ giá smartphone đi xuống. Sự có mặt của HTC Wildfire, oneTouch của Acer, X8 từ Sony Ericsson hay Samsung Galaxy đã mang tới sự sôi động trong phân khúc này.

Optimus One là thiết bị tiêu biểu trong phân khúc này, ngoài thiết kế cứng cáp, hỗ trợ đầy đủ các tính năng, model này còn cài đặt sẵn hệ điều hành Android, màn hình HVGA của máy cũng đẹp hơn so với các thiết bị cùng tầm. Trước khi đến Việt Nam, Optimus One đã tiêu thụ được hơn một triệu bản.

Dell Streak

Dell Streak kết hợp giữa máy tính bảng và một chiếc smartphone.

Dell Streak được xem là mẫu di động vừa chạy theo trào lưu tablet, nhưng vẫn sở hữu các tính năng đầy đủ của một chiếc smartphone cao cấp. Máy có màn hình 5 inch, chạy hệ điều hành Android, kiểu dáng tương đối mỏng, nhiều màu sắc, cho phép làm việc như một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ.

