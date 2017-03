Là hãng audio có tiếng tại Canada, Raysonic được biết đến với những sản phẩm audio hi-end chất lượng với giá thành luôn ở hạng chấp nhận được. Không chỉ chú trọng đến chất âm, các sản phẩm của hãng cũng được trau chuốt khá kỹ càng về hình dáng, mang đậm chất thời trang công nghệ.

Đầu CD đèn Raysonic CD-138. Ảnh: Stereotimes.

Sản phẩm đầu đọc CD mới CD-138 cũng có thiết kế mang hơi hướng chung của các dòng Raysonic khác như đều được làm từ lớp vỏ nhôm khối dày dặn nhưng vẫn mềm mại bởi những đường cong uốn ở các góc. Các nút điều chỉnh cũng như màn hình đều được trang trí bằng đèn nền xanh cô-ban êm dịu…

Mặt trước của phiên bản này là một màn hình LCD LED cỡ nhỏ được bao quanh bởi mỗi bên 3 nút bấm các chức năng điều khiển cơ bản. Một điểm khá đặc biệt là khay CD lấy ra lấy vào của phiên bản này được bố trí ở bên trên với cửa trượt. Phía sau cửa trượt là một ô nhỏ để lộ thiên hai đèn chân không 6922EH của Nga. Mặt sau của đầu đọc này cũng rất đơn giản, chỉ có một ngõ ra số coaxial, ngõ ra tương tự XLR và RCA và khe chứa cầu chì.

Bên trong CD-138 là mạch bán dẫn với các tụ của Mundorf và Solen cùng với bộ dẫn nguồn C-core. Mạch chuyển đổi DAC là Cirrus CS4398 24/192 và bộ cơ Philips được thiết kế dạng treo độc lập với khung nhằm tránh rung ở mức tối đa. Toàn bộ thiết kế của CD-138 toát lên một vẻ rất đơn giản, hiện đại của một đầu CD đèn Class A hai kênh chuyên chỉ để nghe nhạc đĩa, không có chức năng pre-amp, không USB cũng như không kết nối nào với máy nghe nhạc ngoài như phần lớn các đầu CD hiện nay.



Nghe thử đĩa nhạc jazz Dedicated To You của Kurt Elling, ngay từ hai bài đầu tiên, All Or Nothing At All và It’s Easy To Remember, có thể thấy ngay đầu CD-138 thảo mãn được ngay lập tức tiêu chí chất lượng cao cho người yêu nhạc. Trường âm, chiều sâu và âm hình đạt được mức tối đa rất đáng đồng tiền bát gạo. Đến bài thứ tư "What’s New" với các đoạn chơi saxophone của Ernie Watts thì trường âm như đã mở rộng ra thành một không gian 3 chiều sống động đến mức nghẹt thở. Toàn bộ không gian âm thanh từ trước tới sau, từ hai bên theo từng vị trí của nhạc công đều trong và rõ như thể đang ngồi giữa ban nhạc thực thụ vậy.

Ngay cả những đĩa thuộc hàng khó chơi như Däfos của Mickey Hart với bài Reunion với ba phần đầy hiệu ứng âm bass của Bobby Vega hay bài The Gates of Däfos vốn nổi tiếng trong các đĩa "thuốc" của audiophile với tiếng bass rất sâu, đầu CD-138 đều thực hiện được khá hoàn hảo với chất âm không hề thua kém những đầu CD đẳng cấp hơn nhiều, như Classe CDP-502 hay Wadia 381i.

Với trào lưu nghe nhạc số, nhạc mạng tràn lan như hiện nay, CD-138 lại được thiết kế hoài cổ với chức năng nghe CD stereo thuần chất. Xét về mặt kinh tế, với giá thành dưới 2.000 USD, đây xứng đáng là một đầu đọc hợp lý nếu so về chất âm và giá tiền cho các audiophile hồi tưởng lại thời huy hoàng của những thế hệ nghe đĩa cổ điển ngày xưa.

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)