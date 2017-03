Trang web đặc biệt This is Now được tạo ra bởi ba nhà phát triển có tên là Marcio Puga, Mauricio Massaia và Per Thoresson. "Chúng tôi không thể ngờ trước được trang web này lại thu hút được sự chú ý lớn đến vậy", nhà phát triển Puga bày tỏ.





Người dùng ứng dụng ảnh phổ biến của iPhone và Android là Instagram có thể chia sẻ địa điểm nơi bức ảnh được chụp khi đăng tải nó lên mạng. Trang web This is Now đã sử dụng thông tin đó để sắp xếp các nguồn dữ liệu thời gian thực (real-time) của các bức ảnh được chụp tại 9 thành phố lớn trên thế giới bao gồm Sydney, New York, Los Angeles, Las Vegas, Sao Paulo, London, Paris, Stockholm và Tokyo.





Những bức ảnh này được hiển thị trong một chuỗi không có điểm dừng nếu chúng được chụp trong một thành phố nhất định. Thậm chí, người dùng có thể ấn "Thích"(Like) hoặc bình luận dưới bức ảnh gốc được đăng tải trên Instagram. Ngoài ra cũng có một phần chuyên dụng để sắp xếp những bức ảnh chụp đặc biệt dành cho website này.

Hơn 450.000 người dùng đã đăng nhập vào This is Now để xem hơn 1 triệu bức ảnh theo thời gian thực được tải lên thông qua ứng dụng "tỉ đô" Instagram

This is Now đã tận dụng một thực tế rằng Instagram chỉ cho phép người dùng tìm kiếm bằng một tên người dùng cụ thể hoặc hashtag (chủ đề) chứ không phải bằng vị trí địa điểm cụ thể. Ứng dụng di động “hot” này vừa được Facebook mua lại với giá 1 tỷ USD cách đây vài tháng.





This is Now này là một ứng dụng bên thứ ba và không liên kết với Instagram. Nhiều người dùng Instagram có thể không nhận ra rằng họ đang chia sẻ các bức ảnh không chỉ với bạn bè của mình mà còn với cả thế giới.





"Những người yêu thích Instagram có thể nghĩ rằng họ chỉ đang chia sẻ những bức ảnh với bạn bè của họ, nhưng bằng cách sử dụng ứng dụng này, họ đang ủy thác thông tin cá nhân của mình cho một công ty lớn (Facebook) và đăng tải nó lên mạng Internet", Puga cho biết.





Tuy nhiên, người dùng Instagram có thể lựa chọn chế độ riêng tư hoặc không gắn kèm vị trí địa lý trên những bức ảnh của họ. Bằng cách đó, họ có thể tránh cho ảnh của mình không bị chia sẻ trên các trang web như This is Now.





Chuỗi ảnh Sydney được ra mắt vào ngày 25/7 vừa qua và đã có hơn 100.000 người dùng vào xem hơn 225.000 bức ảnh. New York và London có vẻ là thành phố được yêu thích nhiều hơn với mỗi thành phố có đến 300.000 bức ảnh. Các thành phố khác chia nhau 225.000 bức ảnh còn lại. Như dự đoán, nhiều bức ảnh của LonDon là ảnh chụp về Thế vận hội Olympic 2012 đang diễn ra tại đây cũng như xung quanh sự kiện này.





Lexical Gap, nhà đầu tư cho This is Now đang tìm cách mở rộng trang web này đến các địa điểm mới như Syria và Trung Đông. Puga nói: "Những bức ảnh có thể cung cấp các thông tin theo thời gian thực từ những người đang ở trung tâm của sự kiện. Giờ đây mọi người đều có thể kể câu chuyện của họ cho thế giới được biết".





Theo Võ Hiền (Dân trí / TheAge)