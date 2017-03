Dưới đây là danh sách các thiết bị được phép nâng cấp lên Android 6.0 Marshmallow trong thời gian sắp tới:

- Samsung: Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S6 và S6 Edge, Galaxy Note 4, Galaxy Alpha, Galaxy S5, Galaxy A8, Galaxy A7, Galaxy A5 , Galaxy A3 và cuối cùng là những dòng Galaxy E series .

- HTC: HTC One M8, HTC One M9, M9 Plus, E9, E9 Plus, One E8, HTC Desire Eye và những dòng Desire 820 series .

- Sony: Xperia M5, C5 Ultra, Xperia Z3 Plus (aka Z4), Xperia Z3, Z3v, Z3 Compact, Z2, Xperia Z Ultra GPE (Google Play Edition) và Xperia Z1 .

- LG: G3, G4, Flex 2, G2 , G2 Pro và G Flex .

- Asus: Zenfone 2 series, Zenfone 2 Laser, Deluxe, Zenfone selfie, Zenfone 6 , 5 và 4 .

- OnePlus: OnePlus One và OnePlus 2.

- Xiaomi: Xiaomi Mi4, Mi 4i, Mi Note, Mi Note Pro, Redmi Note 2, Redmi 2 (& Prime), Redmi Note (2014) và cuối cùng là Redmi 1S .

- Huawei: Ascend P8, Mate 7, Honor 6 Plus…

Lưu ý: những thiết bị được tô màu xanh dương sẽ nhận bản cập nhật Android 6.0 Marshmallow trong đợt cập nhật thứ hai. Mặc dù Sony Xperia Z5 không xuất hiện trong danh sách này, tuy nhiên Sony nói rằng nó hoàn toàn phù hợp với bản cập nhật Marshmallow nên người dùng cũng đừng quá lo lắng.

MINH HOÀNG - Theo Phonearena