Camera được xem là công cụ rất đắc lực trong việc phòng chống tội phạm, giám sát nhà cửa hay đơn thuần là để các bậc cha mẹ có thể theo dõi con em từ xa. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều thương hiệu camera để người dùng lựa chọn, tuy nhiên đơn giản và dễ sử dụng hơn cả vẫn là chiếc Tenda C50+ (phiên bản hồng ngoại) với khả năng quay 355 độ, được bán với mức giá dao động khoảng 1 - 1,2 triệu đồng.





Hộp sản phẩm bao gồm một camera, tài liệu hướng dẫn, bộ khung để lắp trên tường và cục sạc. Camera có thiết kế khá đơn giản với một trục xoay bên dưới, khe cắm thẻ nhớ microSD và lỗ để reset thông tin thiết bị.

Tenda C50+ có thể quay video với độ phân giải HD (720p), quay ngang (355 độ), quay dọc (120 độ) cùng đèn hồng ngoại cho khả năng quan sát ban đêm trong khoảng cách 10 m.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng TendaEye cho smartphone tại địa chỉ https://goo.gl/DmjfnM (Android) hoặc https://goo.gl/k1n9ZG (iOS) và cấp nguồn cho camera.

- Bước 2: Khi camera phát ra âm thanh “Waiting for WiFi smartlink configuration”, bạn hãy mở ứng dụng TendaEye, bấm vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải và chọn Unconfigured New Device, nhập mật khẩu WiFi tương ứng rồi bấm Next và chờ một lát cho đến khi quá trình kết nối camera hoàn tất. Trong lúc cài đặt, bạn có thể sẽ nghe thấy âm thanh từ camera như sau “Configuration received”, “WiFi Connecting”, “WiFi Connected”.





- Bước 3: Khi hoàn tất, bạn có thể bấm vào camera để xem, vuốt trên màn hình để quay qua lại. Ngoài ra, ứng dụng TendaEye còn cho phép người dùng chụp ảnh, quay video, nói thông qua camera, xoay lật hình ảnh (phù hợp khi gắn camera trên trần nhà) và Position (thiết lập các vị trí quan sát quen thuộc).

Phía bên dưới sẽ bao gồm các tùy chọn để xem lại những đoạn video trước đó, tùy chỉnh mạng, thiết lập cảnh báo khi phát hiện chuyển động, chất lượng video… và rất nhiều thông số khác.





Theo thử nghiệm của người viết, Tenda C50+ khá linh hoạt về tầm nhìn. Khi đặt thiết bị giữa nhà, người dùng có thể vuốt qua lại để xem toàn bộ cảnh vật xung quanh, thời gian kết nối nhanh. Lưu ý, khi gắn thêm thẻ nhớ (nên sử dụng thẻ có tốc độ tối thiểu từ 30 MB/s trở lên) vào camera, bạn có thể xem lại video của các ngày trước đó bằng cách tua lại thanh trượt trên màn hình.





MINH HOÀNG