Để theo kịp xu hướng mới, 1D Mark IV cũng có khả năng quay phim Full HD ở tốc độ 24, 25 hay 30 khung hình mỗi giây. Nếu muốn quay ở tốc độ 50 hay 60 khung hình một giây, độ phân giải lúc này phải chuyển về HD (1.280 x 720 pixel). Tương tự Nikon D3s, độ nhạy ISO của 1D Mark IV có thể được đẩy lên tới 102.400. Theo đại diện của Canon, mức ISO cao này đang trở thành tiêu chuẩn mới cho những DSLR cao cấp.

Một tính năng đáng chú ý khác là khe thẻ nhớ đúp hỗ trợ cả CompactFlash và SD/SDHC. Người chụp có thể chọn ảnh sẽ lưu vào thẻ nhớ nào hoặc lưu vào cả hai thẻ nhớ cùng lúc. EOS 1D Mark IV có 45 điểm lấy nét, trong đó tới 39 điểm lấy nét dạng chữ thập. Kết hợp với bộ xử lý hình ảnh DIGIC IV, Canon cho biết tốc độ lấy nét trên phiên bản này nhanh và chính xác hơn.

Cầm trên tay, 1D Mark IV khá chắc chắn và đầm tay (1,18 kg). Thân máy được bao bọc lớp vỏ chống thời tiết ở tất cả những phần quan trọng, đảm bảo phù hợp với những tay máy chuyên nghiệp ở mọi lĩnh vực. Các phím điều khiển được bố trí hợp lý, và tương tự như các phiên bản hi-end khác, các chế độ chỉnh trên vòng xoay không hiện diện. Để vào được các chế độ này, người chụp phải chọn nút MODE rồi dùng bánh xe điểu khiển lựa chọn giữa các chế độ cài đặt khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là 1D Mark IV thiếu vắng nút ghi video, vì thế để ghi người dùng phải truy cập qua chế độ Live View.

Một điều thú vị là Canon lần này đã không bỏ qua Mark IV để nhảy cóc từ Mark III lên Mark V như đã từng làm với series G, vì theo quan niệm châu Á, số 4 vốn không mang lại điều may mắn (quan niệm số 4 đồng nghĩa với "tử" do tiếng Hán 4 là "tứ").

EOS 1D Mark IV rõ ràng ra mắt nhằm đáp lại Nikon D3s mới ra mắt tuần trước dù D3s là phiên bản full-frame. Mặc dù D3s chỉ có tốc độ chụp liên tục 9 khung hinhg/giây so với 10 khung hình/giây của Canon, nhưng nói chung con số chênh lệch này cũng không nói lên điều gì đáng kể trong hầu hết các trường hợp. Với độ phân giải lớn hơn, 1D Mark IV có thêm chút lợi thế nhờ khả năng có thể in ảnh ra kích cỡ to hơn.

Canon EOS 1D Mark IV bắt đầu có mặt trên thị trường châu Á từ tháng 12 tới. Dù mức giá cho thị trường này chưa được công bố, nhưng theo Cnet, mức giá có thể sẽ tương tự như ở thị truờng Mỹ với khoảng 5.000 USD.