Ảnh minh họa . (Nguồn: Internet)

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra độ an toàn của thiết bị, máy tính này sẽ được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đưa vào ứng dụng trong hạng mục thăm dò sự sống trên Sao Hỏa.



Dựa trên những gợi ý về một khả năng tự phục hồi, nhóm các nhà nghiên cứu do chuyên gia Jan Madsen đứng đầu thuộc Đại học Kỹ thuật Đan Mạch đã nghiên cứu ra loại máy tính có chức năng tự phục hồi các hỏng hóc mà không cần sự can dự của con người. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho phát minh này là eDNA.



Các nhà nghiên cứu cho biết so với các loại máy tính phổ thông chỉ có một bộ xử lý trung ương, sự nổi trội của eDNA là có vô số bộ vi xử lý giống như số lượng lớn tế bào trong cơ thể người.



Trong số các bộ vi xử lý này, một số bộ phận thường xuyên vận hành, một số bộ xử lý khác làm nhiệm vụ “dự bị”. Khi bộ vi xử lý hay vận hành nào phát sinh sự cố và không thể thường xuyên hoạt động, thì một trong số các bộ vi xử lý “dự bị” sẽ tự động kích hoạt, thay thế nhiệm vụ của bộ vi xử lý bị hỏng.



Như vậy máy tính này sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng “sụp đổ” hoàn toàn. Cho dù bất kỳ bộ vi xử lý nào gặp trục trặc, cả dàn máy tính này vẫn có thể vận hành một cách đáng tin cậy và ổn định.



Hiện tại, máy tính eDNA đang ở trong giai đoạn thử nghiệm của NASA và tới tháng 11 sẽ có kết quả kiểm tra sơ bộ./.

Theo Ngọc Thúy (Vietnam+)