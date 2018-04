(PLO) - Mới đây, Bộ thương mại (Mỹ) đã ra lệnh cấm các công ty tại quốc gia này bán sản phẩm công nghệ cho ZTE (Trung Quốc) từ nay cho đến năm 2025 do vi phạm thỏa thuận.

Đây không phải là lần đầu tiên ZTE xảy ra va chạm với chính phủ Mỹ. FBI, CIA và NSA cũng bày tỏ lo ngại và không tin tưởng các sản phẩm của những công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE, thậm chí một số nơi còn cấm người dùng sử dụng sản phẩm.

Lo ngại nguy cơ gián điệp từ Huawei (PLO)- Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng quyền lực của mình để ngăn cản Broadcom (Singapore) mua lại Qualcomm (Mỹ), không lâu sau khi các nhà mạng lớn tại Mỹ cũng ngừng bán smartphone của Huawei (Trung Quốc).

Hồi năm 2012, Ủy ban tình báo Mỹ đã kết luận Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các công ty Mỹ. Do đó, một dự luật mới được hình thành, yêu cầu NASA, Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại phải xin phép các cơ quan thực thi pháp luật liên bang trước khi mua các hệ thống CNTT từ những công ty này.





Trong năm 2011, FBI đã mở một cuộc điều tra hình sự về ZTE và cáo buộc công ty đã chuyển trái phép hàng hóa và công nghệ Mỹ đến Iran. ZTE thừa nhận ba cáo buộc, gồm âm mưu xuất khẩu các hàng hóa được sản xuất tại Mỹ mà không có giấy phép từ chính phủ Mỹ, cản trở việc thực thi luật pháp và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Đồng thời phải trả 890 triệu USD tiền phạt và 300 triệu USD trong vòng 7 năm nếu không hoàn thành các yêu cầu của thỏa thuận.

Trong thỏa thuận bồi thường có một yêu cầu nhỏ buộc ZTE phải miễn nhiệm bốn nhân viên cao cấp và kỉ luật 35 người khác. Mỹ cũng yêu cầu các công ty Mỹ phải xin giấy phép nhập khẩu trước khi vận chuyển sản phẩm của ZTE.

Đến năm 2017, ZTE tuân thủ thỏa thuận và đã được gỡ tên khỏi danh sách đen thương mại của Mỹ, điều này đồng nghĩa với việc công ty lại một lần nữa có thể cạnh tranh tại Mỹ. Tin đồn cho thấy ZTE đang chuẩn bị xâm nhập thị trường Mỹ bằng phiên bản smartphone kế thừa ZTE Axon 7, được trang bị vi xử lý Snapdragon 845. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau phán quyết của Bộ thương mại Mỹ gần đây.

Vào tháng 4-2018, các quan chức Mỹ đã phát hiện ZTE làm sai thỏa thuận vì không kỷ luật 35 nhân viên sai phạm. Vì lẽ này, Bộ thương mại Mỹ đã phản ứng và ra lệnh cấm các công ty Mỹ bán sản phẩm công nghệ cho ZTE trong 7 năm. Điều này đồng nghĩa với việc các công ty công nghệ cao của Mỹ như Qualcomm sẽ không thể bán bất cứ thứ gì cho ZTE từ đây cho đến năm 2025.

Trong 7 năm tới, ZTE sẽ không bán điện thoại di động ở Mỹ. Nếu không có Qualcomm, ZTE chỉ có thể mua các CPU từ Samsung, Huawei hoặc MediaTek. Tuy nhiên, Qualcomm sở hữu khá nhiều bằng sáng chế cho mạng di động dựa trên CDMA được sử dụng ở Mỹ, do đó, gần như rất khó để ZTE có thể bán sản phẩm tại Mỹ mà không dính đến công nghệ của Qualcomm.

Thêm vào đó, nhiều khả năng các hãng khác như Samsung cũng sẽ làm theo phía Mỹ để hạn chế các vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh do việc của ZTE. Ngoài ra, Huawei cũng đang rất đau đầu để giải quyết vấn đề kinh doanh của mình tại Mỹ, bởi 6 cơ quan lớn tại quốc gia này đã đề nghị người dùng không sử dụng sản phẩm của Huawei, các nhà mạng lớn như AT & T, Verizon và Best Buy cũng đã ngừng kinh doanh điện thoại Huawei.

Chỉ còn một lựa chọn duy nhất cho ZTE vào lúc này là MediaTek. Tuy nhiên, bộ xử lý của hãng này thường không mạnh bằng Snapdragon (Qualcomm), Kirin (Huawei) và sử dụng các modem kém hiệu quả.





Tương tự, lệnh cấm trên sẽ khiến ZTE khó khăn hơn trong việc sử dụng hệ điều hành Android của Google. Hiện tại có rất ít lựa chọn để thay thế bởi Microsoft và HP không còn cung cấp hệ điều hành cho smartphone, iOS lại độc quyền của Apple và ZTE lại không có hệ điều hành của riêng mình. Giải pháp duy nhất lúc này chỉ có thể là Tizen của Samsung, tuy nhiên hãng chỉ hỗ trợ một vài ứng dụng.

Để chống lại nguy cơ bị theo dõi thông qua các thiết bị của Huawei và ZTE, Mike Conaway (R-TX) đã đưa ra một đạo luật cấm các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng điện thoại và thiết bị từ hai công ty trên. PW Singer, tác giả của Cybersecurity và Cyberwar, chia sẻ với The Verge rằng bạn không chỉ bị phụ thuộc mà còn dễ bị tấn công khi sử dụng smartphone Huawei hoặc ZTE, mọi thứ không chỉ bắt đầu bây giờ mà còn kéo dài trong nhiều năm.

Do đó, để tránh bị ảnh hưởng, người dùng hãy hạn chế mua sản phẩm của ZTE trong thời gian tới.

Cốc Cốc lại bị tố thu thập tin nhắn Facebook (PLO)- Sau vụ lùm xùm trên group SEM Việt Nam, mới đây thành viên lochv37 thuộc diễn đàn Whitehat lại tiếp tục tung ra bằng chứng mới cho thấy Cốc Cốc đã từng thu thập thông tin của người dùng.

TIỂU MINH