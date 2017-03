D3 và D3s đều là hai model máy ảnh chuyên nghiệp của Nikon hướng đến đối tượng là những người làm việc trong môi trường tốc độ cao, như phóng viên thể thao hay người đam mê chụp ảnh thiên nhiên hoang dã.

Hai phiên bản máy ảnh Full Frame D3 và D3s đều sở hữu cảm biến 12,1 Megapixel, vi xử lý Nikon Expeed với hệ thống chuyển đổi tương tự/số 14 bit, hệ thống lấy nét 51 điểm dựa trên nền tảng cảm biến Multi-CAM 3500FX, màn hình 3 inch tích hợp 922.000 điểm ảnh cùng nhiều điểm chung khác. So với "đàn anh" D3 ra mắt năm 2007, D3s có một số cải tiến quan trọng, trong đó, đáng kể nhất là khả năng quay video HD 720p và dải ISO được nâng lên tới 102.400. Con số này trên D3 chỉ là ISO 25.600.

Với tốc độ chụp "nhanh như chớp" và khả năng tái hiện màu sắc chuẩn xác, cả hai sản phẩm đều thể hiện tham vọng của Nikon trong việc chiếm lĩnh thị trường máy ảnh số chuyên nghiệp. Cuộc đua "tăng chấm" tạm thời bị gạt sang một bên, thay vào đó là màn đọ sức về chất lượng ảnh tại mức nhạy sáng cao của cảm biến. Mặc dù sensor có kích thước vĩ đại 36 x 24 mm (xấp xỉ 1,7 inch đường chéo) nhưng hãng chỉ cho phép tích hợp 12,1 triệu điểm ảnh, đồng nghĩa với việc tăng kích thước mỗi pixel lên đến 8,45 micromet. Mật độ điểm ảnh giảm trong khi kích thước mỗi điểm ảnh tăng lên, giúp đẩy nhanh tốc độ truyền và xử lý số liệu và mở rộng độ chính xác của dải màu cũng như cải thiện khả năng khử nhiễu tại thiết lập ISO cao.

Bài kiểm tra sau được thực hiện bởi các chuyên gia Masterchong.com. Tất cả ảnh test đều được chụp trong cùng điều kiện ánh sáng, crop 100% nhằm so sánh độ nhiễu của hai model D3 và D3s. Ống kính sử dụng là AF-S Nikkor 24-70 mm F2.8 G ED. Thiết lập lấy nét vùng trung tâm, tính năng khử nhiễu được đặt về mặc định. Chế độ chụp Program, cân bằng trắng tự động, tiêu cự 70 mm trong tất cả trường hợp.





Thiết lập ISO 1600 trên D3 và D3s. Ảnh: Masterchong.

Tại thiết lập ISO 100 đến 800, ảnh tái hiện cực kỳ chuẩn xác bởi cả hai model D3 và D3s. Màu cho bởi D3 có xu hướng hơi rực hơn một chút so với model "hậu duệ" D3s. Với ảnh crop 100% tại ISO 1.600, phơi sáng 0,5 giây, khẩu độ 8, hầu như vẫn chưa thể nhận ra tạp nhiễu. Độ nét vẫn duy trì ổn định.





Thiết lập ISO 3200 trên D3 và D3s. Ảnh: Masterchong.

Khi tăng ISO lên 3.200, ảnh trên cả D3 và D3s đều bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễu nhẹ tại các vùng ảnh tối, tuy nhiên, hiện tượng vẫn chưa đáng lo ngại như trên các máy ảnh du lịch hay thậm chí cả những model DSLR tầm trung. Ngay cả khi ISO được nâng lên 6.400, nhiễu vẫn được kiểm soát rất tốt trên cả hai máy ảnh chuyên nghiệp. Nhìn chung, ở mức ISO cao ngất ngưởng này, bạn vẫn có thể yên tâm chụp được những bức ảnh đẹp với độ nét cao mà hầu như không phải lo về vẫn đề nhiễu ngay cả khi xem toàn màn hình.



Thiết lập ISO 12.800 trên D3 và D3s. Ảnh: Masterchong.

Thiết lập ISO 12.800, phơi sáng 1/15 giây, khẩu độ 8. Ảnh thu được của cả hai máy đều bị nhiễu mạnh nhưng vẫn giữ được tốt các chi tiết dù là nhỏ nhất. D3s cho ảnh ít nhiễu hơn "tiền bối" D3 một chút. Màu sắc tái hiện bởi D3s cũng trung tính hơn. Điều này có thể giải thích do công nghệ chế tạo cảm biến và cơ chế cân bằng trắng tự động của D3s tốt hơn của D3 khá nhiều.



Thiết lập ISO 25600 trên D3 và D3s. Ảnh: Masterchong.

Tăng lên mức ISO 25.600 (mức nhạy sáng tối đa của D3), sự khác biệt về khả năng khử nhiễu của hai model có thể nhận thấy rõ rệt. Ảnh cho bởi D3 có khá nhiều sạn đi kèm với những chấm loang ố vàng khó chịu, gây mất chi tiết tại các vùng có độ sáng kém. D3s cho ảnh ít nhiễu hơn hẳn. Chi tiết ở vùng tường phía sau và vùng gờ ống phía trước vẫn phân biệt được khá tốt. Các đốm nhiễu nhỏ và mịn hơn của D3. Ảnh hơi mờ do công nghệ khử nhiễu phát huy tác dụng mạnh nhưng vẫn chấp nhận được.



Thiết lập ISO 102400 trên D3 và D3s. Ảnh: Masterchong.

D3s cung cấp thêm hai tùy chọn ISO cao nữa là 51.200 và 102.400. Nhiễu và khả năng tái hiện chi tiết tại ISO 51.200 của D3s có thể ngang ngửa với mức 25.600 của D3. Các vết bẩn vàng phát sinh do quá trình khử noise của vi xử lý là nguyên nhân làm ảnh bị giảm tương phản và biến dạng màu sắc tại một số vùng. Ở ISO 102.400 (gấp 32 lần độ nhạy sáng của nhiều máy ảnh du lịch và DSLR bình dân trên thị trường hiện nay), ảnh của D3s bị nhiễu nặng nhưng vẫn giữ được các chi tiết quan trọng. Bạn có thể sử dụng để in cỡ nhỏ hoặc loại trừ bớt nhiễu bằng phần mềm nhằm in cỡ to hơn một chút.



Một số ảnh chụp bởi D3s .

ISO 51.200, phơi sáng 1/320 giây, f/5.6 (bấm vào để xem ảnh lớn). Ảnh: Letsgodigital.







ISO 25.600, phơi sáng 1/200 giây, f/4 (bấm vào để xem ảnh lớn). Ảnh: Letsgodigital.

ISO 12.800, phơi sáng 0,004 giây, f/4.5 (bấm vào để xem ảnh lớn). Ảnh: Letsgodigital.

Theo Trần Hạ tổng hợp (Sohoa)