Sự xuất hiện của Galaxy Note II được xem là khởi đầu của trào lưu sử dụng viết trên các thiết bị công nghệ. Việc sử dụng viết sẽ hỗ trợ nhiều thao tác như ghi chú, viết văn bản, viết tin nhắn… Với một cây viết công nghệ phù hợp, các thao tác sẽ nhanh và chính xác hơn gấp nhiều lần so với dùng tay.

Sự trở lại của “viết công nghệ”

Ông Chu Võ Kim Long, Giám đốc Trung tâm Tablet Plaza, kể lại: Xu hướng dùng viết trên các thiết bị công nghệ từng xuất hiện cách đây nhiều năm, bắt đầu từ các dòng máy điện thoại O2. Thế nhưng thời điểm đó, phần lớn các thiết bị sử dụng công nghệ điện trở cảm ứng cũ, dùng viết được xem là giải pháp buộc phải dùng và không thực sự hiệu quả trong ghi chép cũng như thực hiện các thao tác khác nên “viết công nghệ” nhanh chóng biến mất khỏi thị trường.

Thế nhưng hiện nay, với sự xuất hiện của công nghệ cảm ứng đa điểm, cây viết “công nghệ” quay lại chinh phục khách hàng, trở thành công cụ phụ trợ không thể thiếu.

Theo Công ty Công nghệ Tứ Gia, doanh nghiệp phân phối sản phẩm viết Bamboo Stylus cho iPad, thì trào lưu mua và sử dụng các dòng viết dùng với máy tính bảng bắt đầu từ thời điểm trên thị trường xuất hiện Galaxy Note II. Mỗi tháng doanh nghiệp bán được khoảng trên dưới 300 sản phẩm. Các dòng sản phẩm này được dự đoán sẽ trở thành sản phẩm phụ trợ đi kèm nhằm tận dụng các tính năng của thiết bị.

Dùng viết để làm việc trên các thiết bị di động sẽ dễ dàng hơn dùng tay.

Trên thị trường hiện nay đang có mặt nhiều dòng viết bán kèm dùng cho máy tính bảng như Adonit Jot Pro, Bamboo Stylus… với mức giá trung bình là dưới 1 triệu đồng. Ngoài ra cũng có rất nhiều loại viết cảm ứng (hàng của Trung Quốc) được dùng như phụ kiện dành riêng cho một hoặc một vài dòng thiết bị như: viết cảm ứng chuyên iPhone 3GS/4, iPad, Nokia C6/N97… với giá chỉ khoảng vài chục ngàn đồng.

Tiện lợi cho công việc

Anh Giang, một doanh nhân ở quận 1 (TP.HCM), cho biết hiện nay anh dùng “viết công nghệ” trong hầu hết thao tác soạn thảo, chỉnh sửa văn bản trên Galaxy Note II. Nếu so sánh giữa viết và gõ văn bản trên bàn phím, tốc độ viết nhanh hơn nhiều do bàn phím của điện thoại quá nhỏ. Bên cạnh đó, trên các kho ứng dụng có nhiều phần mềm hỗ trợ văn bản, ghi chú, do đó việc sử dụng viết mang lại khá nhiều ưu điểm. Với cây viết, chiếc điện thoại “lai” của anh Giang thực sự trở thành một quyển sổ nhỏ, phù hợp với công việc hằng ngày.

Không chỉ anh Giang, việc sử dụng viết cho các thiết bị máy tính bảng hoặc điện thoại đang trở thành trào lưu của nhiều người dùng thiết bị công nghệ. Không kể đến sản phẩm đã có tích hợp sẵn viết, hiện nay nhiều người bắt đầu tìm mua viết để sử dụng, trong đó có cả iPad. Một doanh nghiệp kinh doanh ở quận 3 cho biết: Có rất nhiều khách hàng đang hướng đến các sản phẩm dùng viết và mua các dòng viết riêng để đi kèm với máy tính bảng (vốn không có viết đi kèm). Nhiều người chấp nhận mua các dòng giá rẻ hơn chỉ để có viết và có phần mềm hỗ trợ.

Những thao tác như vẽ, viết, đánh dấu, ghi chép lịch… là những thao tác mà người dùng khó sử dụng bằng ngón tay. Một số thao tác chỉ sử dụng được nhờ bàn phím thế nhưng tốc độ cũng sẽ giảm. “Viết công nghệ” sẽ giúp khắc phục được nhược điểm này.

Đối với những người do tính chất của công việc đòi hỏi phải xử lý các loại văn bản khác nhau, “viết công nghệ” càng trở nên quan trọng hơn nữa. “Do đó đây là một xu thế mà nhiều người đam mê công nghệ đang quay lại” - ông Tường Duy Hiếu, đảm trách một doanh nghiệp phân phối viết Bamboo Stylus, đưa ra lời khẳng định.

Cuộc đua sản xuất “viết công nghệ” Các dòng smartphone Galaxy Note II và Galaxy Note 10.1 của Samsung đều được trang bị “viết công nghệ” và theo một số nguồn thông tin thì hãng này còn hướng sang sản xuất laptop dùng kèm với viết. Apple dường như cũng hướng đến công nghệ dùng viết, mặc dù chưa biết là thời điểm nào nhưng vào giữa tháng 5-2012, Apple công bố được cấp hai bản quyền sáng chế cho thiết kế viết Stylus trên iPhone và iPad. Động thái này cho thấy có khả năng Apple sẽ trang bị Stylus cho iPhone hay iPad thế hệ kế tiếp.

NHƯ VŨ