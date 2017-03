Năng lượng điện có thể được truyền tải qua môi trường không dây.

Sự phổ biến của các thiết bị điện tử cầm tay – từ điện thoại di động, máy tính bảng cho đến thiết bị đọc sách điện tử – khiến người sử dụng mong muốn có được một công nghệ sạc không dây hữu hiệu dành cho chúng.

Phương pháp cộng hưởng điện từ

Ý tưởng chung là các thiết bị sẽ được sạc khi bạn đặt chúng lên bàn mà không cần đến những sợi dây cáp vướng víu, giúp việc sử dụng trở nên tiện lợi hơn.

Một số công ty và tổ chức đang nỗ lực nghiên cứu công nghệ sạc không dây để phục vụ cho ý tưởng này trong nhiều năm qua. Nhiều hệ thống sạc không dây hiện nay dựa vào phương pháp cảm ứng điện từ vốn có không ít hạn chế. Chẳng hạn như hệ thống chỉ hoạt động ở khoảng cách rất ngắn, nghĩa là thiết bị phải được đặt lên trên đệm sạc. Ngoài ra, những hệ thống này đòi hỏi hai bộ thu-phát phải để đối xứng và gần nhau thì mới hoạt động, đồng thời thường lãng phí điện năng.

Vào năm ngoái, công ty PowerMat (Mỹ) giới thiệu sản phẩm cho phép sạc “không dây” pin điện thoại di động. Tuy nhiên, với công nghệ của PowerMat, thiết bị được sạc vẫn cần phải có sự tiếp xúc vật lý với bộ sạc và bộ sạc vẫn phải cắm vào ổ điện.

Mới đây, đến lượt Fujitsu tuyên bố đã phát triển được công nghệ sạc không dây sử dụng phương pháp cộng hưởng điện từ để truyền điện năng giữa bộ sạc và thiết bị. Phương pháp cộng hưởng điện từ tỏ ra có hiệu quả hơn cảm ứng điện từ vì năng lượng có thể được truyền trong phạm vi đến vài mét, và một bộ truyền điện có thể sử dụng cho nhiều thiết bị cùng một lúc.

Theo Fujitsu, công nghệ của họ rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để thiết kế bộ phận truyền dẫn và thu nhận cho các hệ thống sạc cộng hưởng từ. Hệ thống sử dụng thiết kế của Fujitsu cho phép sạc pin nhanh hơn 150 lần so với những phương pháp trước đó. Ngoài ra, điện có thể được truyền đến thiết bị trong phạm vi sạc với hiệu suất tối thiểu là 85%. Một ưu điểm khác là hệ thống này có thể sạc cùng một lúc nhiều thiết bị điện tử cầm tay, như điện thoại di động, máy ảnh số, máy tính xách tay.

Nhiều ứng dụng

Một nguyên mẫu của hệ thống đã được Fujitsu giới thiệu tại một hội nghị công nghệ ở Osaka, Nhật Bản. Được giới thiệu là công nghệ đầu tiên thuộc loại này trên thế giới, hệ thống của Fujitsu sử dụng cộng hưởng điện từ để truyền điện giữa một bộ sạc có lắp đặt một thiết bị đặc biệt và pin của thiết bị. Nguyên mẫu này hiện chỉ mới có thể sạc pin ở khoảng cách 1,5 cm, nhưng công ty đặt mục tiêu mở rộng phạm vi này lên vài mét. Mục tiêu cuối cùng là lắp đặt các điểm sạc công cộng trên đường phố để cho phép dễ dàng sạc thiết bị mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, các quan chức Fujitsu nói một ngày nào đó hệ thống được phát triển để có thể sạc pin của cả xe hơi điện.

Fujitsu tuyên bố: “Công nghệ này mở đường cho việc tích hợp các tính năng sạc không dây nhỏ gọn vào trong điện thoại di động và cho phép các thiết bị cầm tay khác được sạc điện cùng một lúc mà không có bất cứ hạn chế nào về vị trí của chúng so với bộ sạc”. Trước mắt, Fujitsu có kế hoạch bán những thiết bị tích hợp hệ thống sạc không dây nói trên vào năm 2012 (thiết bị đầu tiên có thể là điện thoại di động) nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể về giá cả. Không muốn dừng lại ở đó, Fujitsu cho biết có kế hoạch áp dụng kết quả công trình này vào những lĩnh vực khác với thiết bị điện tử cầm tay, như việc truyền điện giữa các bo mạch điện tử hoặc chip máy tính.

Về lý thuyết, hệ thống sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người sử dụng trong phạm vi sạc vì điện chỉ được truyền giữa những cuộn dây đồng có cùng tần số cộng hưởng. Dù vậy, có nhiều khả năng sẽ có những mối lo ngại về sự an toàn của công nghệ, tương tự như sự lo ngại hiện nay đối với mạng Wi-Fi.

Theo Minh Phương (TBVTSG/Telegraph, The Independent, CNet)