Một nhóm các nhà khoa học tại Học viên Khoa học và Công nghệ Ulsan (Hàn Quốc) đã phát minh ra loại pin lithium-ion có khả năng sạc nhanh hơn 30 đến 120 lần so với loại pin lithium-ion thông thường đang sử dụng trên các loại thiết bị công nghệ hiện nay.

Công nghệ mới này sẽ giúp rút ngắn rất nhiều quá trình sạc pin trên các thiết bị điện tử

Theo các nhà khoa học, một trong những lý do khiến pin phải mất nhiều thời gian để sạc đầy là vì dung lượng pin ngày càng được thiết kế lớn hơn. Với những pin có dung lượng càng lớn càng mất nhiều thời gian để sạc. Để khắc phục điều này, các nhà khoa học có thể tách pin lớn ra thành các thành phần riêng lẻ nhỏ hơn, tuy nhiên công nghệ này phải còn lâu mới có thể trở thành hiện thực.



Trong khi đó, phương pháp của các nhà khoa học Hàn Quốc là sử dụng nguyên liệu cho cực âm của pin, trong trường hợp này là Lithium mangan-oxit (LMO) thấm trong dung dịch có chứa than chì.



Sau đó, bằng cách các bon hóa dung dịch này, thanh chì sẽ biến thành một mạng lưới dày đặc các chất dẫn điện chạy suốt cực âm. Những mạng lưới này sẽ hoạt động giống như các mạch máu, cho phép tất cả các thành phần của pin được sạc đồng thời cùng một lúc, do đó sẽ tăng tốc độ nạp năng lượng lên gấp 30 đến 120 lần so với loại pin lithium-ion thông thường, trong khi các yếu tốt khác như dung lượng hay vòng đời sử dụng của pin vẫn không thay đổi. Cực âm mới này sau đó được đóng gói thành thỏi pin như bình thường, với chất điện phân và cực dương bằng than chì.

Theo các nhà khoa học Hàn Quốc, công nghệ pin mới này không chỉ được áp dụng cho các loại pin sử dụng trên điện thoại, máy tính bảng hay laptop, mà họ dự kiến còn mở rộng mạng lưới chất dẫn điện trên pin để tăng thêm dung lượng và kích của pin, từ đó có thể sử dụng cho cả những loại xe sử dụng năng lượng điện trong tương lai.



Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đối với công nghệ sạc pin mới này đó chính là giá thành, không hề rẻ.



Dù vậy, phát minh của các nhà khoa học Hàn Quốc cũng mở ra hy vọng về những thiết bị điện tử trong tương lai, mà người dùng chỉ mất chưa đến 5 phút để có thể sạc đầy và tiếp tục sử dụng hay những chiếc xe điện chỉ mất một vài phút để sạc đầy, tương tự như đổ xăng đối với những chiếc xe thông thường..

Theo T.Thủy (Dân trí / ExtremeTech)