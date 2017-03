WD, công ty trực thuộc Western Digital (NASDAQ: WDC) vừa cho ra mắt sản phẩm mới trong dòng giải pháp đám mây cá nhân My Cloud tại Việt Nam. My Cloud của WD là một giải pháp tổng thể cho phép người dùng sắp xếp, tập trung và lưu trữ an toàn nội dung số từ tất cả các máy tính và thiết bị di động của mình vào một ổ cứng, từ đó người dùng có thể truy cập các thông tin này qua bất kỳ thiết bị nào cũng như ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đơn giản chỉ cần kết nối đám mây cá nhân My Cloud với Internet, người sử dụng sẽ ngay lập tức có thể truy xuất dữ liệu mọi lúc, mọi nơi như khi sử dụng đám mây công cộng mà không cần phải trả thêm chi phí hàng tháng hay từ bỏ quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Ông Jim Welsh, Phó Chủ tịch cấp cao, kiêm Tổng giám đốc phụ trách các sản phẩm lưu trữ gắn ngoài của WD và nhóm sản phẩm điện tử tiêu dùng, phát biểu: “Sản phẩm My Cloud EX4 mới được ra mắt gần đây đã được người dùng đón nhận rất tích cực. Hệ thống lưu trữ mạng (NAS) 4 khay đĩa thỏa mãn những gì nhiều khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm với những tính năng vượt trội, khả năng tùy biến cũng như dung lượng lưu trữ dồi dào. Việc ra mắt hệ thống ổ đĩa đơn My Cloud mang đến giải pháp hoàn hảo cho những người dùng đang mong đợi một phương thức dễ dàng, tiện lợi cũng như riêng tư để lưu trữ, quản lý cũng như chia sẻ mọi dữ liệu trong gia đình từ bất cứ đâu, trên bất cứ thiết bị nào.”

Với việc sử dụng đám mây cá nhân My Cloud, người dùng có thể chia sẻ thông tin, stream nội dung media cũng như truy xuất dữ liệu ở bất cứ đâu mà không phải mất thêm chi phí hàng tháng, đồng thời luôn cảm thấy an tâm khi đám mây cá nhân được đặt ngay trong nhà, trong tầm kiểm soát toàn quyền của mình.

Đám mây cá nhân My Cloud đã có mặt trên toàn quốc thông qua nhà phân phối PSD. Ứng dụng di động My Cloud có thể được tải từ App Store và Google Play. Giá bán lẻ đề nghị cho My Cloud dung lượng 2 TB, 3 TB và 4 TB lần lượt là 3.950.000 VND; 4.890.000 VND và 6.390.000 VND.

