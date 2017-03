Compact 7 có tweeter 1 inch và mid-wooder 7 inch với màng loa bằng sợi thủy tinh. Thùng loa rất rắn chắc và được làm tỉ mỉ từ gỗ tự nhiên. Giống như các loa booksheft khác, sản phẩm này cần đặt lên giá, cách sàn ít nhất 71 cm.

Khi nghe thử, hệ thống cho âm thanh tốt, dù vừa mới "đập hộp" mà chưa chạy rà. Với album Sailing to Philadelphia của Mark Knopfler, bộ loa thể hiện tiếng bass sâu và mạnh mẽ nhưng không làm căn phòng bị "quá tải". Âm trầm được cân bằng tốt nhờ dải mid tròn trịa và tiếng treble tuyệt vời, khiến tiếng nhạc trôi đi tự nhiên, phóng khoáng. Khi hạ xuống sâu, bass vẫn rõ nét, không luộm thuộm.

Dù vậy, người ta vẫn có thể cảm thấy tiếng treble ở Cry Me a River trong album Time for Love: The Best of Julie London không rộng mở như khi nghe trên một số bộ loa khác như MLP-403.5 của hãng Renaissance Audio.

Nhưng trong khi nhiều bộ loa khá khó khăn để tái tạo tiếng piano thì Compact 7 lại làm rất tốt điều này. Dù không khiến người ta tưởng rằng có đàn piano thật trong phòng, bộ loa đã thành công trong việc thể hiện âm sắc của nhạc cụ, tạo được cảm giác hài lòng cho người nghe, nhất là phần bên trái của bộ phím.

Giá của Compact 7 khoảng 1.750 USD/cặp (31,5 triệu đồng).