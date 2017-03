Cấu hình tối thiểu để cài đặt Windows 10

- CPU: 1GHz hoặc nhanh hơn

- RAM: 1 GB (32-bit) hoặc 2 GB (64-bit)

- Ổ cứng còn trống ít nhất 16 GB

- Card đồ họa: Microsoft DirectX 9

- Có một tài khoản Microsoft và kết nối internet

Trên đây chỉ là các thông số cơ bản để người dùng tham khảo nên vẫn chưa đầy đủ, nếu lỡ cài Windows 10 mà không tương thích thì sẽ rất phiền phức và mất thời gian để cài lại hệ điều hành cũ. Thay vào đó, bạn nên kiểm tra trực tiếp bằng công cụ của Microsoft thông qua biểu tượng Windows ở khay hệ thống, rồi nhấn vào menu ở góc trên bên trái.

Lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện rất nhiều tùy chọn nói về cách thức làm việc của Windows 10, tuy nhiên cái bạn cần quan tâm là Your PC is ready trong phần Getting the upgrade. Khi nhấp vào liên kết này, ứng dụng sẽ tự động quét qua toàn bộ máy tính và bạn cần chờ một lát để quá trình này được hoàn tất.

Khi xuất hiện thông báo You’re good to go, nghĩa là máy tính của bạn hoàn toàn có thể cài đặt được Windows 10 mà không gặp trở ngại về phần cứng cũng như phần mềm. Nhưng nếu xuất hiện một vấn đề nào đó, bạn hãy xem kĩ thông tin chi tiết của nó và tìm cách khắc phục.

MINH HOÀNG - Theo Groovy Post