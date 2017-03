Hình ảnh được cho là của iPhone 5S - Ảnh: Internet

Theo các tin đồn mới nhất, iPhone thế hệ mới sắp xuất hiện. Apple được kì vọng sẽ giới thiệu iPhone 5S vào ngày 10/9 tới đây. iPhone không phải mẫu điện thoại duy nhất trên thế giới được giới công nghệ và khách hàng háo hức đón chờ. Ngoài iPhone, còn vô số sản phẩm khác cũng có được vinh hạnh này, tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng trở thành “bom tấn”, mà thay vào đó lại chịu kiếp “bom xịt”.

iPhone thế hệ đầu tiên

iPhone của Apple đã lập ra thước đo cho mọi smartphone khác. Mẫu iPhone đời đầu ra đời ngày 1/9/2007 sau nhiều tháng được đồn đoán. Apple đã định nghĩa lại một chiếc điện thoại: mang cả máy tính vào túi áo người dùng, xây dựng một đế chế về ứng dụng và tạo nên “cơn sốt” còn sôi sục tới ngày nay. Tuy nhiên, smartphone đầu tay của Apple không được đánh giá cao vì chỉ kết nối mạng EDGE chậm chạp, chất lượng cuộc gọi tệ hại…

Motorola Razr

Sau nhiều điện thoại bị chê “cục gạch”, Motorola cuối cùng cũng có “bom tấn” Razr vào năm 2004. Razr mỏng, thời trang, nhanh chóng trở thành một trong những điện thoại bán chạy nhất và “cool” (thú vị) nhất thế giới. Trong kỉ nguyên “tiền iPhone”, Razr – giá khởi điểm 500 USD – được xem là món phụ kiện chỉ dành cho người đẳng cấp. Kể từ đó, chiến lược tiếp thị của Motorola cũng thay đổi, luôn hướng điện thoại di động của mình vào hình ảnh thiết bị độc đáo.

Microsoft Kin

Kin là một trong những thiết bị “yểu mệnh” nhất lịch sử, chỉ lên kệ được 2 tháng trước khi bị xóa sổ. Microsoft thiết kế Kin nằm giữa một smartphone và điện thoại phổ thông, nhưng lại đi kèm gói cước dữ liệu đắt đỏ. Microsoft phục vụ bánh quế vào buổi ra mắt sản phẩm và thực hiện chiến dịch tiếp thị hùng hậu, đưa Kin lên các chương trình truyền hình và phương tiện đại chúng khác. Tuy nhiên, kết quả thu về lại là chuyện hoàn toàn khác.

BlackBerry Z10

Z10 được xem là thiết bị dẫn lối cho BlackBerry trong công cuộc “hồi sinh”. So với các sản phẩm khác trong danh sách này, Z10 có màn ra mắt khá lặng lẽ. Sản phẩm chạy hệ điều hành hoàn toàn mới, BlackBerry 10. Mẫu điện thoại giúp BlackBerry thu về chút lợi nhuận song doanh số không khả quan như các nhà phân tích mong đợi.

Samsung Galaxy S4

Sự kiện giới thiệu Galaxy S4 thu hút được sự quan tâm lớn từ giới công nghệ, đặc biệt khi nhà sản xuất Hàn Quốc mạnh tay chi nhiều ngân sách quảng cáo hơn hẳn Apple và muốn nhấn chìm iPhone. Kết quả về doanh số của S4 hoàn toàn như mong đợi: S4 bán được 10 triệu máy sau chưa đầy một tháng lên kệ.

HTC G1

Mẫu điện thoại Android đầu tiên, HTC G1 sở hữu 5 phím vật lý, một trackball, bàn phím vật lý trượt. Ngày nay, phần lớn điện thoại Android đều dùng màn hình cảm ứng với bàn phím ảo.

Trước khi G1 ra mắt, không ai biết Google muốn gì. Đó là một cơ hội cho Google – một công ty dịch vụ Internet – cho mọi người thấy năng lực thông qua việc sản xuất phần cứng. G1 là khởi đầu của nhiều thứ lớn hơn thế nhiều, nó là lần xuất hiện đầu tiên của hệ điều hành Android, ngày nay đã trở thành nền tảng di động thống trị toàn cầu.

Palm Pre

Palm Pre ra mắt năm 2009 là mẫu điện thoại bán chạy nhất trong lịch sử nhà mạng Sprint (Mỹ). Đây là điện thoại đầu tiên dùng hệ điều hành webOS nền tảng Linux của Palm. Pre có khả năng đa nhiệm tuyệt vời, hệ thống thông báo cùng màn hình rực rỡ, cảm ứng đa điểm, trình duyệt web ổn định và tích hợp giải trí sâu.

Motorola Droid

Giới thiệu ngày 28/10/2009, mẫu Motorola Droid đời đầu được quảng cáo là đối thủ thực sự của iPhone, được tiếp thị với cụm từ “Droid Does” – trình diễn mọi khả năng khác biệt so với iPhone. Droid là thiết bị Android mạnh nhất, nhanh nhất tại thời điểm đó, tận dụng trọn vẹn lợi thế về tính mở của hệ điều hành Android.

HTC First

First có màn ra mắt tháng 4/2013 và nhận được sự chú ý lớn vì mang danh “điện thoại Facebook”. Tuy nhiên, nó lại là một sự thất vọng cay đắng cho cả HTC lẫn Facebook. Điểm đáng chú ý nhất ở First là nó đã cài sẵn bộ ứng dụng – giao diện Facebook Home, cho phép người dùng truy cập vào Facebook ngay khi vừa mở máy. Với máy ảnh tầm trung, pin không tháo rời và không hỗ trợ thẻ nhớ, First là thiết bị đáng quên.

Theo Du Lam (ICTnews / Cnet)