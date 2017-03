Màn hinh LED của Samsung.

Trong mảng công nghiệp màn hình, cho đến hiện tại công nghệ LED được khá nhiều người quan tâm. Đặc điểm của công nghệ này là sử dụng đèn chiếu dạng LED thay cho công nghệ đèn chiếu CCFL truyền thống. Đồng thời do sử dụng đèn LED nên năng lượng được giảm đi đáng kể. Đi xa hơn nữa là sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đèn nền LED trên các series màn hình Samsung giới thiệu công nghệ không sử dụng thủy ngân. Các mối hàn bo mạch giảm thiểu việc sử dụng chì, thay vào đó là bạc hoặc đồng, với khả năng truyền dẫn tốt hơn và ít độc hại hơn.

Bằng việc bố trí đèn nền LED phân bố đều quanh viền tấm nền, kết hợp với công nghệ sản xuất tấm nền và thuật toán xử lý hình ảnh đã cho ra những màn hình LED có khả năng hiển thị tốt, chạm đến những thông số kỹ thuật khó tưởng tượng trong quá khứ. Từ độ tương phản vài nghìn trên màn hình công nghệ CRT truyền thống, rồi vài chục nghìn trên màn hình LCD, CCFL và đến nay con số đã đạt được đẩy đến hàng triệu. Đặc biệt với công nghệ Mega DCR, độ tương phản màn hình Samsung LED có thể đạt được đến ngưỡng ấn tượng 5.000.000:1. Tốc độ đáp ứng cũng được giảm xuống mức 2ms cho hình ảnh trơn tru hơn, thể hiện tác dụng ở những pha chuyển động nhanh.

Bên cạnh các thông số chung, Samsung còn phát triển các công nghệ hỗ trợ hiển thị hình ảnh mang "bản sắc" điểm thu hút riêng cho sản phẩm của hãng. Điển hình loạt công nghệ Magic như MagicLux tự động điều chỉnh độ sáng trên màn hình tùy theo ánh sáng bên giúp loại bỏ chứng mỏi mắt hay Magic Angle cho phép người dùng xem hình thoải mái ở mọi góc độ, ngay cả khi vị trí tựa đầu không trực tiếp ở trước màn hình…

Theo kết quả thăm dò nghiên cứu của tập đoàn GfK về màn hình nói riêng và thị trường máy tính năm 2010 nói chung. Thị trường đang có những dấu hiệu chững lại do nhiều nguyên nhân. Nhưng xét về phân khúc màn hình máy tính, công nghệ LED lại đang có những bước phát triển vững chắc qua các tháng. Chia sẻ về lý do chuyển đổi sang màn hình công nghệ mới, anh Trịnh Thế Minh, Giám đốc công ty tin học Sao Mai Nam, đồng thời cũng là một kỹ sư chia sẻ, "ban đầu có thể ngại chi phí chuyển đổi mua màn hình công nghệ LED mới mắc tiền, tuy nhiên, chỉ cần một bài tính đơn giản để thấy hiệu quả. Màn hình LCD cũ công suất trung bình 30 đến 60W, chưa tính rò rỉ hao hụt do lão hóa tuổi thọ, thay màn hình Samsung LED series 20 mới công suất 20W, chỉ bằng một phần ba so với mức tiêu thụ cũ. Đó là chưa kể tiền điện tính theo mức lũy tiến, con số chi phí hằng năm sẽ giảm đi được rất nhiều".

(Theo Sohoa - Nguồn: Samsung Việt Nam)