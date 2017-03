Dù chưa được ra mắt và thậm chí HTC chưa lên tiếng xác nhận về sự tồn tại của chiếc smartphone M8 (còn gọi là All New HTC One), hãng điện thoại Trung Quốc GooPhone đã nhanh chóng cho mắt sản phẩm nhái của chiếc smartphone này, dựa trên những tin đồn bị rò rỉ.

HTC M8, còn được biết đến với tên gọi All New HTC One (HTC One hoàn toàn mới) hay HTC One 2, là chiếc smartphone “bom tấn” đang rất được giới công nghệ trông đợi hiện nay, được xem là phiên bản nâng cấp của chiếc smartphone One rất được yêu thích của HTC.

Hiện tại HTC chưa có thông tin chính thức nào về chiếc smartphone này mà các thông tin về HTC M8 chủ yếu thông qua các tin đồn, hình ảnh và video bị rò rỉ. Tuy nhiên những thông tin và hình ảnh bị rò rỉ dường như là quá đủ để hãng điện thoại Trung Quốc GooPhone cho ra mắt sản phẩm nhái của chiếc smartphone này.

GooPhone M8 có thiết kế giống với HTC M8 dựa vào những tin đồn và hình ảnh rò rỉ của chiếc smartphone này

Nổi tiếng với khả năng làm nhái các sản phẩm “bom tấn”, GooPhone mới đây đã cho giới thiệu chiếc smartphone GooPhone M8, với thiết kế giống hệt thiết kế đã bị rò rỉ của HTC M8. Điểm khác biệt rõ nhất giữa sản phẩm nhái của GooPhone với chiếc smartphone sắp ra mắt của HTC đó là mặt sau của sản phẩm. Dựa trên hình ảnh bị rò rỉ của HTC M8 trước đây, chiếc smartphone này sẽ được trang bị camera kép ở mặt sau, trong khi đó mặt sau của GooPhone M8 vẫn chỉ có một camera như thông thường.

Ngoài ra, điểm khác biệt lớn nhất giữa GooPhone M8 và sản phẩm thực tế của HTC có thể nằm ở cấu hình bên trong của máy.

Theo đó GooPhone M8 được trang bị màn hình rộng 5-inch với độ phân giải Full HD (1920x1080), sử dụng bộ vi xử lý lõi 8 của MediaTek tốc độ 1.7Ghz, 1GB bộ nhớ RAM với ổ cứng lưu trữ 16GB, hỗ trợ mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy là camera 12,6 megapixel kèm theo camera phụ 5 megapixel ở mặt trươc. Chiếc smartphone nhái của GooPhone hoạt động trên nền tảng Android 4.2 Jelly Bean.

Trong khi đó theo giới thạo tin, HTC M8 sẽ được trang bị màn hình rộng 5,1-inch với độ phân giải Full HD 1080p, sử dụng vi xử lý Snapdragon 800 lõi tứ tốc độ 2.3GHz, 2GB bộ nhớ RAM, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Mặt sau của máy chỉ là camera 4 megapixel nhưng sử dụng công nghệ UltraPixel. HTC M8 sẽ được trang bị thỏi pin có dung lượng 2.900mAh và hỗ trợ kết nối 4G LTE.

Hiện chiếc smartphone nhái của GooPhone đang được bán với giá 229USD tại thị trường Trung Quốc, trong khi đó HTC M8 thực sự nhiều khả năng sẽ được ra mắt tại sự kiện đặc biệt của HTC diễn ra vào ngày 25/3 tới đây tại New York.

GooPhone là hãng nổi tiếng với việc làm nhái các sản phẩm “bom tấn” trên thị trường. Mới đây hãng điện thoại Trung Quốc này cũng đã nhanh chóng cho ra mắt sản phẩm nhái của Galaxy S5 ngay sau khi chiếc smartphone này được Samsung giới thiệu. Trước đó GooPhone cũng từng làm nhái các phiên bản của iPhone ngay trước khi Apple tung sản phẩm thực tế ra thị trường.

