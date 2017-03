Case máy tính đặc biệt này có tên gọi Recomputer. Đây là mẫu thiết kế đạt giải trong cuộc thi Greener Gadgets Design Competition tại New York hồi đầu năm nay.

Toàn bộ phần vỏ máy được làm bằng các tấm bìa cứng ghép lại với nhau cùng phần rỗng ở ruột để lắp đặt các linh kiện.

Mặt trước với phím nguồn, hốc tản nhiệt và 4 cổng cắm USB.





Mặt sau máy với hệ thống các cổng kết nối từ bo mạch chủ và bộ nguồn.

Sự lo ngại về tính an toàn của case máy tính này cũng được nhà thiết kế ra nó, Brenden Macaluso trấn an với việc thông báo thiết bị này có thể chịu nhiệt tốt hơn nhiều so với nhựa, loại vật liệu đã có thể bị nóng chảy ở nhiệt độ 120 độ C.

Mở tấm bìa phía sau để tham quan kỹ hơn các linh kiện trong máy.

Recomputer được bán với giá khoảng 500 USD cho cấu hình sử dụng vi xử lý Athlon X2 tốc độ 2,2 GHz và chạy hệ điều hành Linux.

Bo mạch chủ của máy.

Kết nối với màn hình và sử dụng như một case máy tính thông thường.

Theo Vũ Trần - Ảnh: Engadget (Sohoa)